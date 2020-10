Trump twittert aandelenbeurzen New York omlaag HR

06 oktober 2020

23u46

Bron: Belga 0 Economie De aandelenbeurzen zijn dinsdag met aanzienlijke verliezen de handel uitgegaan. Voorzichtige winsten verdwenen snel nadat Donald Trump op Twitter had aangekondigd De aandelenbeurzen zijn dinsdag met aanzienlijke verliezen de handel uitgegaan. Voorzichtige winsten verdwenen snel nadat Donald Trump op Twitter had aangekondigd onderhandelingen over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis te beëindigen . Die bekendmaking kwam slechts enkele uren nadat de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve waarschuwde voor de risico's van het uitblijven van extra coronasteun.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent lager op 27.772,76 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent tot 3360,97 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,6 procent tot 11.154,61 punten.



Democraten en Republikeinen verkeren al maanden in een patstelling bij onderhandelingen over een nieuw steunpakket om de VS uit de coronacrisis te trekken. Trump, die maandag uit het ziekenhuis terugkeerde na een behandeling wegens COVID-19, heeft zijn vertegenwoordigers nu opdracht gegeven te stoppen met onderhandelen.

Het herstel van de Amerikaanse economie na de zware klap dit voorjaar komt in gevaar als extra fiscale stimulering uitblijft, waarschuwde Fed-preses Jerome Powell eerder op de dag. Hij benadrukte dat de Amerikaanse regering beter te veel dan te weinig steun kan leveren.

Boeing

Boeing daalde 6,8 procent. De vliegtuigmaker verlaagde zijn langetermijnverwachtingen voor het aantal verkochte vliegtuigen aanzienlijk. Zo denkt het concern de komende tien jaar 11 procent minder vliegtuigen af te leveren dan vorig jaar werd voorspeld.

De euro was 1,1743 dollar waard, tegenover 1,1786 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,6 procent in waarde tot 40,22 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder tot 42,20 dollar per vat.

