Trump roept Apple op producten in VS te maken

09 september 2018

14u29

Bron: ANP 1 Economie De Amerikaanse president Donald Trump roept technologieconcern Apple op om producten in de Verenigde Staten te maken. Op die manier kan Apple voorkomen dat zijn producten duurder worden door de importheffingen op goederen uit China, aldus de president.

Apple had eerder gewaarschuwd dat door de heffingen tegen China verschillende producten zoals horloges, opladers en oordopjes duurder kunnen worden. In een tweet stelde Trump dat Apple dit kan omzeilen door onmiddellijk fabrieken in eigen land te bouwen. Hij beloofde daarbij belastingvoordelen voor Apple. Het bedrijf heeft niet gereageerd op de tweet van Trump.

Trump liet vrijdag nog weten te overwegen om heffingen op nog eens 267 miljard dollar aan Chinese goederen in te voeren, bovenop de eerder aangekondigde tarieven op 200 miljard dollar aan producten uit China.