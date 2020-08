Trump ondersteunt eventueel bod van Oracle op TikTok: “Die voorzitter is een formidabel persoon” SVM

19 augustus 2020

15u49

Bron: Belga 0 Economie Donald Trump ondersteunt een eventueel overnamebod van Oracle op TikTok. Geen verrassing als u weet dat de voorzitter van het softwareconcern miljoenen euro’s inzamelde voor zijn verkiezingscampagne.



De Chinese filmpjesapp onderhandelt volop met het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft, maar volgens het nieuwsagentschap Bloomberg mengt ook Oracle zich in de race. Het plan zou zijn om de activiteiten van TikTok in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland over te nemen. De Amerikaanse groep weigert voorlopig echter alle commentaar.

Trump liet nu tijdens een toespraak vallen dat Oracle een "schitterende onderneming is". “De eigenaar is een formidabel persoon. Ik denk dat Oracle zeker in staat is om dat te beheren", aldus de president. Voorzitter Larry Ellison wierf in het verleden miljoenen euro’s aan fondsen voor de campagne van Trump. “De overnemer zal er in ieder geval voor moeten zorgen dat de Verenigde Staten een goede compensatie ontvangen”, klonk het ook nog.



De populaire app verzamelt volgens Amerikaanse politici te veel data van zijn gebruikers en die gegevens zouden dan zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen. Trump beval daarom per decreet dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan verkocht is.

