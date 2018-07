Trump klopt zich op de borst: Amerikaanse economie kent grootste groeispurt in vier jaar KVE

27 juli 2018

16u15

Bron: Belga 1 Economie De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 4,1 procent gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt uit een voorlopige raming van het Amerikaanse ministerie van Handel. Een kwartaal eerder was nog sprake van een groei met een bijgestelde 2,2 procent. President Donald Trump organiseerde prompt een persconferentie om zichzelf een pluim op de hoed te steken.

Het is de sterkste groei van 's werelds grootste economie sinds 2014. Economen hadden verwacht dat de economie stevig zou groeien, geholpen door de belastingverlagingen van Trump. De economie werd vooral aangejaagd door de hogere consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen. Ook de export droeg een steentje bij. Economen verwachten wel dat het effect tijdelijk zal zijn: door de toenemende handelsconflicten in de wereld zou de groei afzwakken.

Daar denkt Trump anders over. "Deze cijfers zijn erg, erg duurzaam. Dit is geen one-shot", aldus de president. "Als we de handelsakkoorden een voor een binnenrijven, zullen we nog een stuk hoger uitkomen dan deze resultaten. En deze zijn al geweldig." Trump wees voorts op een daling van het handelstekort. "We werden misbruikt door landen, ook bondgenoten, zoals geen land ooit is misbruikt geweest. Ze hebben onze jobs gestolen en onze welvaart geplunderd, maar dat stopt."