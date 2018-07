Trump is klaar voor echte atoomdeal met Iran: "De vorige was een ramp" SVM

24 juli 2018

21u03

Bron: Belga 2 Economie De Amerikaanse president Donald Trump zegt open te staan voor nieuwe onderhandelingen met Iran over denuclearisatie. "We zien wel wat er gaat gebeuren, maar we zijn klaar om een echte deal te sluiten", zei Trump tijdens een toespraak. "Niet zoals de deal die de vorige regering sloot. Dat was een ramp." Daarnaast trekt de Amerikaanse regering 12 miljard dollar uit aan steunmaatregelen voor boeren die geraakt worden door de handelsoorlog.

Trump stapte in mei uit het atoomakkoord dat onder zijn voorganger Barack Obama was gesloten met het bewind in Teheran. Dat kwam de relatie tussen de landen niet ten goede. Ook Europese bondgenoten van de VS reageerden teleurgesteld. Zij hadden Trump tevergeefs opgeroepen de nucleaire deal niet te torpederen.

De president haalde onlangs op Twitter nog uit naar Iran, in hoofdletters waarschuwde hij dat de Verenigde Staten niet bedreigd mochten worden.. De Iraanse president Hassan Rohani had Trump eerder gewaarschuwd niet "met de staart van de leeuw" te spelen. Rohani zei ook dat "oorlog met Iran de moeder van alle oorlogen is".

Leningen

De Amerikaanse regering trekt 12 miljard dollar aan steunmaatregelen uit voor boeren die geraakt worden door de handelsoorlog. Het geld gaat onder meer naar producenten van sojabonen, varkensvlees en andere landbouwproducten, aldus het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door middel van leningen. Een andere mogelijkheid is dat de landbouwproducten van getroffen agrariërs gewoon opgekocht worden.

China heeft importheffingen op verschillende Amerikaanse landbouwgoederen ingevoerd, waaronder sojabonen en varkensvlees. De exacte details van het programma worden nog uitgewerkt en de eerste betalingen zouden in september moeten beginnen.

President Donald Trump heeft te maken met toenemende kritiek vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven en de Republikeinse partij op zijn handelspolitiek. Door de boeren tegemoet te komen, wil hij de stemming proberen te keren. Hun steun zal hij hard nodig hebben in aanloop naar de verkiezingen voor het Congres in november.