Trump herbevestigt Amerikaanse steun voor schuldverlichting Griekenland KVE

22u23

Bron: Belga 0 AP Economie De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw bevestigd dat de Verenigde Staten voor een schuldverlichting voor Griekenland zijn. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de Griekse premier Alexis Tsipras in het Witte Huis.

Trump drukte zijn "steun uit voor een verantwoord schuldverlichtingsplan", nadat zijn voorganger Barack Obama vorig jaar ook al pleitte voor een "betekenisvolle verlichting van de schuld" van Athene. Ook het Internationaal Monetair Fonds is voor zo'n verlichting, terwijl de Europese schuldeisers tegen zijn.



"We hebben vertrouwen in Griekenland", stelde Trump nog, die de "moeilijke beslissingen" van Athene van de afgelopen jaren loofde. "Griekenland heeft een moeilijke periode meegemaakt, maar levert fantastische werk om terug te komen, en dat zal ook lukken", aldus de president.



De Griekse economie lijkt na zeven jaren van strenge besparingen, die het land een vierde van zijn bbp hebben gekost en de werkloosheid exponentieel hebben doen toenemen, het licht aan het einde van de tunnel te zien. In 2017 wordt een economische groei van 2 procent verwacht, mede door een recordaantal toeristen in de zomer.



Verwijzend naar het "enorme potentieel" van Griekenland, maakte Trump nog melding van een mogelijk akkoord rond een contract voor de modernisering van de F-16's van het Griekse leger, voor een bedrag van 2,4 miljard dollar.



Tsipras liet dan weer weten dat hij hoopte op meer Amerikaanse investeringen in Griekenland, die kunnen helpen om zijn land te redden van "deze vreselijke crisis".







Lees ook: Griekse topadvocaat doodgeschoten in kantoor in Athene