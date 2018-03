Trump: "Handelsoorlog kan goed zijn en is gemakkelijk te winnen" HR

02 maart 2018

12u43

Bron: ANP 0 Economie "Een handelsoorlog is goed als een land miljarden verliest in zijn handel met andere landen." Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump in een tweet over de importheffingen op buitenlands staal en aluminium die hij heeft aangekondigd.

"Als een land (VS) vele miljarden dollars verliest in handel met vrijwel elk land waarmee het zaken doet, dan zijn handelsoorlogen goed en gemakkelijk te winnen. Bijvoorbeeld, als we 100 miljard dollar verliezen met een bepaald land en zij ons uittesten, handel niet meer, de overwinning zal groot zijn. Het is makkelijk!", aldus de tweet van Trump.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump kondigde een heffing van 25 procent voor alle buitenlandse staal en 10 procent voor geïmporteerd aluminium aan. Het effect daarvan zal vooral in de VS te voelen zijn. In de VS neemt de vraag naar met name aluminium uit eigen land toe en dus zal de prijs daar stijgen. Voor staal is de VS niet zo afhankelijk van de import.

Voor consumenten in Europa hebben de importheffingen op staal wellicht niet meteen grote gevolgen. "Pas als er een handelsoorlog ontstaat, kan dat veranderen", zegt econoom Casper Burgering van ABN AMRO. "Dat zal de wereldeconomie geen goed doen." Voor Europese industrie kan de prijs van staal en aluminium zelfs iets dalen. Als producenten hun staal en aluminium niet in de VS kwijt kunnen, moeten ze het ergens anders kwijt, stellen economen van ING. "Maar er is nog veel onduidelijk."

De importheffingen wakkeren de vrees aan voor een internationale handelsoorlog tussen de VS en belangrijke handelspartners als China en de Europese Unie. Zij kunnen bijvoorbeeld strafheffingen gaan opleggen op Amerikaanse producten. Duitsland heeft al laten weten dat een handelsoorlog in het belang van niemand is.

Europese bedrijfsleven

Business Europe, de spreekbuis voor het Europese bedrijfsleven, waarschuwt voor een handelsoorlog. Directeur Markus Beyrer vreest dat het besluit van Trump over de importheffingen zorgt voor "verregaande verstoring" in de wereldhandel met grote gevolgen voor het zakenleven en consumenten. "Er zijn geen winnaars in een handelsoorlog." Beyrer pleit voor gepaste tegenmaatregelen van de EU. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kondigde donderdag al een stevige reactie aan om de Europese belangen te verdedigen. "Protectionisme kan niet het antwoord zijn op ons gezamenlijk probleem in de staalsector."

De Europese staalassociatie Eurofer verwelkomde Junkers reactie. "De EU moet niet toestaan dat het gematigde herstel van onze industrie in de laatste jaren wordt vernietigd door de belangrijkste politieke bondgenoot van de EU."

Beurzen onderuit

De aankondiging van Amerikaanse importtarieven op buitenlands staal en aluminium toont vandaag wel al gevolgen op de Europese aandelenbeurzen. Die gingen rond het middag opnieuw in het rood.