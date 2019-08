Trump: “Geplande handelsgesprekken met China in september mogelijk afgelast” HR

09 augustus 2019

17u28

Bron: ANP, belga 0 Economie De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat een nieuwe ronde van handelsgesprekken met China die voor september in de VS gepland is, mogelijk wordt afgelast. “We zullen zien”, zei Trump aan verslaggevers voor het Witte Huis.

“We zullen zien of we onze ontmoeting in september al dan niet laten doorgaan”, aldus de president. Op de vraag of hij de ontmoeting zou afzeggen, antwoordde hij: “Misschien, we zullen zien.”

Hij herhaalde dat China een koersmanipulator was en dat Peking voor verhoogde douanetarieven opdraaide, niet de Amerikaanse consument, een twijfelachtige bewering.

“We hebben alle kaarten in handen, we doen het goed”, zei Trump. “Als je naar Europa kijkt, dan zie je dat zij problemen hebben”, merkte hij daarbij op. “We doen geen zaken met Huawei”, aldus nog de president, maar zijn houding tegenover de Chinese telecomgigant kan veranderen als de handelsgesprekken voortgaan.

Na de jongste gespreksronde in Shanghai zei Trump dat er geen vooruitgang was geboekt en kondigde hij plannen aan om nieuwe douanetarieven op te leggen op Chinese goederen ter waarde van ongeveer 300 miljard dollar, bovenop de tarieven die sinds vorig jaar op goederen ter waarde van 250 miljard dollar werden opgelegd.

“Economie ligt aan de ketting”

Trump haalde vandaag ook opnieuw uit naar het monetaire beleid van de Federal Reserve. Hij vindt dat de Amerikaanse economie door dat beleid aan de ketting ligt. Volgens hem doet de centralebankenkoepel er verstandig aan om de rente met een procentpunt te verlagen.

Trump gaf geen details over bijvoorbeeld een tijdsspanne over de rentestappen die in zijn ogen gepast zijn. Het is zeker niet voor het eerst dat hij kritiek heeft op het beleid van de Fed, ondanks dat de bankenkoepel recent besloot de rente voor het eerst in tien jaar tijd te verlagen.

Trump zei verder dat de sterke dollar momenteel Amerikaanse bedrijven pijn doet. De Amerikaan verweet eerder onder meer China dat het de waarde van de eigen munt manipuleerde. Volgens Trump hoeven de VS niet aan de waarde van de dollar te sleutelen. “Wij hebben dat niet nodig”, aldus de Amerikaan.

China stond eerder toe dat de yuan stevig aan waarde inleverde ten opzichte van de dollar. Door de maatregel worden Chinese producten relatief goedkoper en de effecten van de Amerikaanse importheffingen deels teniet gedaan.

Beurzen

Het Chinees-Amerikaanse handelsconflict beïnvloedde vandaag ook weer het sentiment op de Europese beurzen, die met verlies het weekend in gingen. Beleggers reageerden op een stroom minder dan verwachte macrocijfers. Daarbovenop drukten politieke spanningen in Italië het sentiment.