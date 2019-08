Trump geeft opnieuw kritiek op centrale bank: “Amerikaanse economie ligt aan de ketting” HR

09 augustus 2019

17u28

Bron: ANP 0 Economie De Amerikaanse economie ligt aan de ketting van het monetaire beleid van de Federal Reserve. Dat vindt de Amerikaanse president Donald Trump, die verslaggevers te woord stond in het Witte Huis. Volgens hem doet de centralebankenkoepel er verstandig aan om de rente met een procentpunt te verlagen.

Trump gaf geen details over bijvoorbeeld een tijdsspanne over de rentestappen die in zijn ogen gepast zijn. Het is zeker niet voor het eerst dat hij kritiek heeft op het beleid van de Fed, ondanks dat de bankenkoepel recent besloot de rente voor het eerst in tien jaar tijd te verlagen.

Trump zei verder dat de sterke dollar momenteel Amerikaanse bedrijven pijn doet. De Amerikaan verweet eerder onder meer China dat het de waarde van de eigen munt manipuleerde. Volgens Trump hoeven de VS niet aan de waarde van de dollar te sleutelen. “Wij hebben dat niet nodig”, aldus de Amerikaan.

China stond eerder toe dat de yuan stevig aan waarde inleverde ten opzichte van de dollar. Door de maatregel worden Chinese producten relatief goedkoper en de effecten van de Amerikaanse importheffingen deels teniet gedaan.

Voorlopig geen deal

Trump gaf verder tekst en uitleg over de huidige status van de handelsbesprekingen met China. De VS staan volgens de president open voor gesprekken met Peking. Maar een deal zit er voorlopig niet in. Het zou Trump naar eigen zeggen ook niet uitmaken als geplande gesprekken in september niet door zouden gaan.

Ook spoorde de president Zuid-Korea en Japan aan om hun handelsgeschil de wereld uit te helpen.