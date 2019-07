Trump geeft Apple geen vrijstelling tarieven: “Verplaats productie van China naar VS” KVE

26 juli 2019

18u02

Bron: ANP 0 Economie President Donald Trump wil Apple geen vrijstelling verlenen van de handelstarieven voor computeronderdelen die de techreus in China laat maken. Via Twitter riep Trump de iPhonefabrikant op om de productie naar de Verenigde Staten te verplaatsen, als het bedrijf de heffingen wil ontlopen.

Het gaat om componenten voor de nieuwe, aankomende Mac Pro-desktopcomputer van Apple. Het bedrijf uit Cupertino had een verzoek ingediend om deze goederen uit te sluiten van de door de Amerikaanse overheid ingestelde importheffing van 25 procent.

De afwijzing van het verzoek is opmerkelijk omdat het nog maar enkele weken geleden is dat Apple besloot om de onderdelen in China te laten maken. Het vorige model van de Mac Pro werd in Texas vervaardigd.

Trump beloofde bedrijven eerder vrijstelling van heffingen die in verband met de handelsoorlog met China waren opgelegd. Maar dan moesten die bedrijven wel aantonen dat de betreffende onderdelen of producten alleen in China kunnen worden verkregen of dat er grote economische schade zou ontstaan als de handelstarieven voor deze producten zouden gelden.