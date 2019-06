Trump dreigt met extra heffingen tegen China als Xi tijdens G20 niet met hem spreekt SVM

10 juni 2019

16u20

Bron: Belga 1 Handelsoorlog De Amerikaanse president Donald Trump dreigt extra heffingen in te voeren tegen China indien zijn Chinese collega Xi Jinping niet met hem spreekt op de G20-top in Japan later deze maand. China zal een handelsdeal sluiten met de VS omdat de Chinezen wel moeten komen tot een overeenkomst, zei hij in een interview met CNBC.

Trump verklaarde dat hij tarieven zou invoeren op 300 miljard Chinese goederen als Xi zijn kat stuurt naar de G20-top. "Ik denk dat hij zal gaan en ik heb een goede relatie met hem. Hij is eigenlijk een geweldige man. Hij is heel sterk en heel slim, maar hij is voor China en ik voor de VS", zei de president.

Trump heeft er naar eigen zeggen geen probleem mee dat telecomgigant Huawei mee opgenomen wordt in een akkoord, zelfs al ziet hij dat bedrijf als een bedreiging voor de nationale veiligheid en zette hij het op een zwarte lijst. "Ik wil hun bedrijven niet failliet laten gaan. Ik wil dat China het goed doet, ik wil gewoon niet dat ze het zo goed doen als wij", zei Trump.

Peking had eerder al gezegd open te staan voor nieuwe handelsgesprekken op hoog niveau, maar kon nog niet bevestigen of er wel degelijk een ontmoeting zou plaatsvinden in Japan.

Trump haalde in het interview met CNBC ook opnieuw uit naar de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve. Volgens hem treedt de Fed "verstorend" op door de rente niet te verlagen en heeft de centrale bank een "fout" gemaakt door de rente juist te verhogen. Trump leverde in het verleden vaker kritiek op de Fed vanwege het verhogen van de rente.