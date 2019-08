Trump: “China wil onderhandelingen hervatten om tot handelsakkoord te komen” SVM

26 augustus 2019

09u37

Bron: Belga 0 Economie China wil de onderhandelingen met de Verenigde Staten voortzetten om tot een handelsakkoord te komen. “China heeft gebeld, het wil de gesprekken hervatten”, liet de Amerikaanse president Donald Trump in de marge van de G7-top weten. Ook de VS zijn bereid opnieuw rond de tafel te zitten.

“We zijn bereid de problemen op een kalme manier op te lossen, door middel van overleg en samenwerking”, aldus de Chinese vicepremier en hoofdonderhandelaar Liu He. “We zijn fel gekant tegen een escalatie van de handelsoorlog.”

Volgens Trump kregen de Verenigde Staten twee telefoontjes vanuit China om de gesprekken te hervatten. “Ze willen een akkoord afsluiten”, verklaarde de Amerikaanse president. Later op de dag zou er nog officiële communicatie volgen vanuit het Witte Huis.

Escalatie

De handelsoorlog tussen beide grootmachten sleept al meer dan een jaar aan, maar in de voorbije dagen kwam er een escalatie. Vrijdag kondigde China importheffingen aan op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. Daarop liet Trump in een reeks tweets weten dat hij de invoerheffingen op Chinese goederen nog meer zou optrekken. “Amerikaanse bedrijven kunnen maar beter op zoek gaan naar alternatieven voor productie in China”, klonk het.

De uitlatingen van de president schoten bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat. De aandelenbeurzen kenden als gevolg hiervan stevige verliezen wereldwijd. De G7-top in Biarritz eindigt maandag.