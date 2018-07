Trump activeert vannacht invoerheffingen op eerste schijf Chinese producten TT

05 juli 2018

19u54

Bron: Belga 0 Economie Komende nacht starten de Verenigde Staten met een heffing van 25 procent op de invoer van Chinese producten, goed voor een bedrag van 34 miljard dollar (29 miljard euro). Het is het eerste schot in een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld. China belooft terug te slaan met tegenmaatregelen van eenzelfde omvang.

De invoerheffingen worden morgen om 00.01 uur Amerikaanse tijd (6.01 uur Belgische tijd) van kracht, zo bevestigde het Amerikaanse ministerie van Handel.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de heffingen aan op 15 juni. Hij wil in totaal 50 miljard dollar aan Chinese goederen extra belasten: 34 miljard dollar vanaf morgen en nog eens 16 miljard dollar op een later tijdstip, mogelijk in augustus. De heffingen zijn volgens Trump een reactie op de diefstal van Amerikaanse intellectuele eigendom.

De spanningen tussen de twee grootste economieën leken lange tijd tot bekvechten beperkt te blijven, maar nu is het menens.

Tegenmaatregelen

China kondigde al tegenmaatregelen aan van "eenzelfde schaal, eenzelfde intensiteit". "De VS hebben deze handelsoorlog veroorzaakt", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel. "China is gedwongen terug te slaan."

Waarop Trump alweer dreigde met nog meer invoerheffingen van 10 procent op Chinese producten, met een waarde van 200 miljard dollar. Als het zover komt, zou ongeveer de helft van alle Chinese uitvoer naar de VS getroffen zijn.

De handelsoorlog tussen beide grootmachten dreigt te wegen op de groei van de wereldwijde economie. Europa zou wel eens het slachtoffer kunnen worden. Zo zou China kunnen aanbieden om meer Amerikaanse producten te kopen, in plaats van Europese, om het dispuut bij te leggen. Een Chinese bestelling van 180 Airbus-vliegtuigen werd al uitgesteld en in Europa leeft de vrees dat Peking meer toestellen zal kopen bij de Amerikaanse concurrent Boeing. Ook Chinese dumping op de Europese markt behoort tot de mogelijkheden.

Trump trekt al langer ten strijde tegen het Amerikaanse handelstekort op verschillende fronten. Zo kwamen er al heffingen op staal en aluminium, waardoor Trump in conflict kwam met de Europese Unie, Canada en Mexico. Trump dreigde onlangs ook nog met invoerheffingen op Europese auto's.