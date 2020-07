Trouwen, samenwonen of toch maar een latrelatie? Onze belastingexpert Michel Maus legt uit wat de gevolgen zijn voor uw personenbelasting en erfenis

Wat betekent het voor uw belastingen en nalatenschap als u gaat trouwen, gaat samenwonen of liever elk apart blijft wonen? De verschillen zijn groot genoeg om u op voorhand héél goed over te bezinnen, zegt Michel Maus, fiscaal expert binnen ons geldpanel . Hoe zwaar u belast wordt, hangt bovendien ook nog eens af van waar u zich als koppel gaat vestigen.

De coronaperiode had voor iedereen zware gevolgen de afgelopen maanden, niet in het minst voor jonge (en ook iets minder jonge) koppeltjes die in het huwelijksbootje wilden stappen. Het zal u maar overkomen: maanden toeleven naar die heugelijke dag en dan te horen krijgen dat uw trouwfeest niet mag doorgaan door de coronamaatregelen. Daar staat u dan met uw trouwkleed of uw smoking.

Het uitstel biedt aan de andere kant wel een kans om nog eens stil te staan bij de gevolgen van uw beslissing op fiscaal vlak. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen trouwen of wettelijk of feitelijk samenwonen of een latrelatie hebben? Een eenduidig antwoord is niet zo gemakkelijk te geven, omdat het onder andere afhangt van de soort belasting en van het gewest waar u woont.

Alles samen

Laten we beginnen met de personenbelasting. In de personenbelasting worden gehuwden en wettelijk samenwonenden met elkaar gelijkgesteld. Ze worden op hun gezamenlijk inkomen belast, in tegenstelling tot mensen die feitelijk samenwonen of een latrelatie hebben. Om die reden moeten gehuwden en wettelijk samenwonenden ook samen een aangifte indienen.

Voeg de inkomsten van beide partners samen in één pot, en de kans is natuurlijk groot dat ze in een hogere schijf belanden.

In principe heeft dit een belastingverhogend effect. De personenbelasting werkt namelijk met een schijfsysteem en met tarieven die per schijf opklimmen van 25 tot 50 procent. Voeg de inkomsten van beide partners samen in één pot, en de kans is natuurlijk groot dat ze in een hogere schijf belanden. Om dit effect teniet te doen, wordt de belasting eerst afzonderlijk berekend op de individuele inkomsten van elke partner. Daarna worden de verschuldigde belastingen van elke partner met elkaar samengevoegd tot één gezinsbelasting. Beide partners zijn vervolgens aansprakelijk voor de betaling van de belastingschuld. Dit is dus een eerder negatief aspect van trouwen of wettelijk samenwonen.

Gunstregimes voor trouwers

Aan de andere kant kunnen gehuwden en wettelijk samenwonenden ook profiteren van specifieke gunstregimes die niét gelden voor wie feitelijk samenwoont of een latrelatie heeft.

Zo is er het zogenaamde huwelijksquotiënt: bij koppels waar slechts een van de partners werkt, wordt 30 procent van het netto-beroepsinkomen – met een maximum van 11.090 euro – van de werkende partner toegekend aan de niet-werkende partner bij de belastingberekening. Dat zorgt voor een belastingverlaging, omdat 30 procent van het inkomen van de werkende partner uit de hoogste belastingschijven kan overgeheveld worden naar de laagste belastingschijven bij de niet-werkende partner.

Koppels die in aanmerking komen voor huwelijksquotiënt of voor het stelsel van de meewerkende echtgenoot halen fiscaal meer voordeel uit trouwen of wettelijk samenwonen

Een tweede voordeel voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden: als een van de partners meewerkt in de zelfstandige eenmanszaak van de andere partner, kunnen ze gebruikmaken van het stelsel van de ‘meewerkende echtgenoot’. Ook hier kan 30 procent van het netto-beroepsinkomen van de zelfstandige partner worden toegekend aan de meewerkende echtgenoot. Omdat hier geen grensbedragen gelden, maakt dit soms een belangrijk verschil bij de belastingberekening.

Samengevat: koppels die in aanmerking komen voor huwelijksquotiënt of voor het stelsel van de meewerkende echtgenoot halen fiscaal meer voordeel uit trouwen of wettelijk samenwonen.

Erven van de partner

Ook bij de successierechten maakt de keuze voor de ene of de andere relatievorm fiscaal soms een wezenlijk verschil. Kijken we naar het wettelijk erfrecht, dan stellen we vast dat de meeste bescherming nog steeds gaat naar gehuwde partners.

In geval van overlijden krijgt de langstlevende partner bij wet de volle eigendom van de goederen van de overledene, als hij of zij de enige erfgenaam is, en het vruchtgebruik op de goederen van de nalatenschap als er kinderen zijn.

Feitelijk samenwonende partners of partners in een latrelatie krijgen wettelijk niets

Wettelijk samenwonenden genieten ook enige wettelijke bescherming bij overlijden, maar daar krijgt de langstlevende partner enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel.

Feitelijk samenwonende partners of partners in een latrelatie krijgen wettelijk niets. Als zij hun partner willen doen erven, dan moeten ze een testament opstellen.

Vlaanderen versus Brussel en Wallonië

Als u als partner erft, moet u ook erfbelasting betalen. In Vlaanderen stelt men gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden met elkaar gelijk op dat vlak. Zij kunnen daardoor erven aan de laagste belastingtarieven, al kunnen die nog oplopen tot 27 procent. U hebt een latrelatie? Dan ziet het Vlaams Gewest u en uw partner als ‘vreemden’ en zal u de hoogste tarieven moeten betalen, tot 55 procent.

In Brussel en Wallonië zijn enkel wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden. Zij moeten maximum 30 procent erfbelasting betalen als ze van elkaar erven. Feitelijk samenwonenden gelden in Brussel en Wallonië ook als ‘vreemden’, net zoals de mensen in een latrelatie. Zij moeten de hoogste tarieven betalen, die in deze twee gewesten kunnen oplopen tot 80 procent.

De boodschap? Bezinnen voor men begint te beminnen!

Lees ook:

Nu goud bijna nieuwe top bereikt, bestaat dan het risico op nieuwe, forse terugval? Onze geldexpert geeft advies (+)

“Laat je hoofd niet zot maken door dagelijkse berichtgeving”: onze beursexpert vertelt je wanneer je een groot bedrag beter gespreid belegt (+)

“Keuze voor schenking of erfenis levert verschil op in het fiscale kostenplaatje”: onze belastingexpert legt de regels uit voor uw nalatenschap (+)