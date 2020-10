Triodos verlaagt spaarrente naar nul, negatieve rente vanaf half miljoen euro SPS

05 oktober 2020

17u56

Bron: Belga 0 Economie Triodos verlaagt vanaf 7 december voor spaarders de basisrentevoet naar 0 procent voor bedragen tot 500.000 euro en naar -0,5 procent op bedragen boven 500.000 euro. Er is geen getrouwheidspremie. Dat meldt de bank vandaag aan haar cliënten.

De huidige spaarrekeningen worden vanaf 6 oktober 2020 door Triodos, dat initiatieven financiert die een positieve bijdrage leveren aan de ecologische en maatschappelijke transitie, niet langer aangeboden. Er komen twee nieuwe spaarrekeningen: Triodos Impact Savings en de Triodos Impact Savings Junior. Het gaat om niet-gereglementeerde spaarrekeningen, waarvoor de wettelijke minimumrente van 0,11 procent niet geldt.

De bestaande Triodos-spaarrekeningen (met inbegrip van de Junior spaarrekeningen), Maandsparen en de Plus spaarrekeningen worden op 7 december 2020 definitief afgesloten.

Cliënten kunnen hun saldo overzetten naar een nieuwe Triodos-spaarrekening of een externe rekening. Het saldo van cliënten die niet reageren, wordt overgeschreven naar een nieuwe Triodos Impact Savings of Triodos Impact Savings Junior spaarrekening. "In dit geval behoudt u hetzelfde rekeningnummer, evenals een overzicht van uw verrichtingen", klinkt het.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)