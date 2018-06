Traiteur Esthio op applaus onthaald bij nieuwe leveringen aan scholen TT

08 juni 2018

18u22

Bron: Belga 0 Economie Het cateringbedrijf Esthio uit Harelbeke mag vanaf vandaag opnieuw maaltijden leveren aan scholen. De zaakvoerders zijn opgelucht en ook de scholen zijn blij dat ze weer warme maaltijden kunnen aanbieden. Chauffeurs die vandaag de eerste leveringen deden, kregen op een aantal scholen een hartverwarmend applaus. Of Esthio een klacht zal indienen tegen minister van Landbouw Denis Ducarme (MR), laten zaakvoerders Brecht en Hervé Vervaeck nog in het midden.

Vader en zoon kunnen weer opgelucht ademhalen. Na weken van onzekerheid in het familiebedrijf bleken gisteren ook de allerlaatste stalen negatief op salmonella. "We zijn enorm blij dat we weer kunnen leveren aan onze klanten. In sommige scholen werden onze chauffeurs zelfs op applaus onthaald. Dat doet deugd."

Meer dan de helft van de scholen heeft vandaag maaltijden afgenomen. De andere helft van de directies vroeg de ouders om ook vandaag nog boterhammetjes te voorzien. "Want ook deze beslissing van minister Ducarne kwam ongelegen. Na 16 uur is het voor mijn klanten moeilijk om nog alle ouders te verwittigen", legt Brecht Vervaeck uit. Officieel werden directies pas vandaag geïnformeerd dat Esthio weer kon leveren.

"Eerst einde schooljaar afwerken"

Of het bedrijf een klacht zal indienen tegen minister Ducarme, valt nog te bezien. "Nu willen we eerst het einde van het schooljaar afwerken. Daarna volgen twee rustige maanden waarin we alles rustig zullen bekijken", zegt Vervaeck.

Het bedrijf werd eind mei gesloten door het federaal voedselagentschap FAVV nadat meer dan 400 kinderen besmet raakten met salmonella. Traiteur Esthio bleek aan alle besmette scholen te leveren, maar na uitgebreid onderzoek werd nergens een spoor van de bacterie gevonden.

Het voedselagentschap FAVV gaf daarop wel groen licht, maar werd woensdag op het allerlaatste nippertje teruggefloten door minister van Landbouw Ducarme.