Toyota verwacht bijna 80 procent minder winst JTO

12 mei 2020

13u23

Bron: Belga 0 Economie Toyota verwacht zijn lopende boekjaar, dat eindigt in maart volgend jaar, af te sluiten met 79,5 procent minder operationele winst dan vorig jaar. Vanzelfsprekend is dit grote verlies te wijten aan COVID-19.

De Japanse autobouwer schat ongeveer 4,3 miljard euro bedrijfswinst te boeken, zo meldt hij dinsdag. De maker van de Prius en de Lexus-wagens verwacht dat de verkoop wereldwijd met 19,8 procent zal terugvallen.

De coronapandemie dreigt een belangrijke economische weerslag te hebben in vele landen. De productie en de verkoop van auto's werden al hard getroffen, communiceert het bedrijf. De groep verwacht dat de automarkt pas in de tweede helft van dit jaar geleidelijk aan zal beginnen te herstellen, om pas in december of begin volgend jaar weer op het niveau van 2019 te geraken.

In het boekjaar 2019/2020 heeft de crisis enkel een beperkte impact gekend op de cijfers van Toyota. De operationele winst daalde met maar 1 procent tot 21 miljard euro, en ook de verkoop verminderde met slechts 1 procent tot 258 miljard euro.