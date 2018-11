Total: "Ook in België kunnen sommige tankstations tijdelijk droog staan” SPS

19 november 2018

14u07

Bron: Belga 0 Economie Bij Total in België kan er als gevolg van de blokkades van de "gilets jaunes" ("gele hesjes") in sommige tankstations tijdelijk een gebrek zijn aan brandstof. Dat zegt een woordvoerder van de oliemaatschappij. Total zoekt ondertussen naar middelen om de blokkades op te heffen, klinkt het.

De sites van Total in Wandre (Luik), Wierde (Namen) en Feluy (Henegouwen) blijven vandaag geblokkeerd. "We spreken niet van een brandstoftekort, want onze raffinaderijen blijven produceren", zegt woordvoerder Pascal de Crem. "Bepaalde stations staan misschien droog, maar we hebben onze logistiek aangepast. Dat kan soms wat tijd in beslag nemen om te leveren. Mensen moeten zich geen zorgen maken in ons netwerk, er zal product zijn.”

Total zet sinds zaterdag deurwaarders in tegen de actievoerders, maar dat blijkt "niet efficiënt". "We bekijken of er andere middelen bestaan", klinkt het. "We onderhandelen daarover met de lokale autoriteiten."

Droogleggen

De Belgische federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) van haar kant klaagt over het optreden van de politie. Het probleem is volgens Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco, dat het gaat om individuen, en dat er dus geen organisatie aangepakt kan worden. “De politie noteert de identiteit van de manifestanten en vervolgens trekken die naar een ander depot”, klinkt het. “Het feit dat het niet om een georganiseerde groep gaat, maakt het zeer moeilijk. Het zijn telkens andere mensen.”

De bevoorrading van consumenten komt voorlopig niet in gevaar, benadrukt Mattart. Wel is het “niet prettig” voor lokale brandstofhandelaars, die meer moeite moeten doen om zich te bevoorraden. Brafco vindt dat de actie verkeerd gericht is. “Ze zullen het land niet kunnen droogleggen, dat lukt nooit. Ze zouden veel meer kunnen bereiken als ze zich op de Wetstraat richten. Door depots te blokkeren, doen ze niemand een plezier.”

Olivier Neirynck, technisch directeur bij Brafco, klaagt voorts aan dat de “gilets jaunes” (“gele hesjes”) ook vrachtwagens blokkeren die stookolie leveren. Nochtans hadden ze beloofd dat niet te doen.