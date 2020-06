Tot 550 banen bedreigd bij cateraar Compass Group Belgilux ADN

04 juni 2020

15u59

Bron: Belga 2 Economie Cateringbedrijf Compass Group Belgilux wil tot 550 banen schrappen bij een herstructurering. Dat kondigde het bedrijf donderdag aan op een buitengewone ondernemingsraad. De coronacrisis speelt de cateraar parten.

Compass Group Belgilux bereidt maaltijden voor bedrijfsrestaurants en restaurants in de scholen en de zorgsector. Ook is de firma actief in de evenementencatering.

Door de sluiting van de horeca, afgelaste evenementen, onderwijs op afstand, het toegenomen telewerk en de ‘anderhalvemetermaatschappij’ zijn de activiteiten teruggevallen op 25 procent van het normale niveau, klinkt het in een persbericht. Het bedrijf wil het personeelsbestand dit najaar herbekijken en aftoetsen aan “de economische realiteit in de zwaar getroffen cateringsector”.



Het bedrijf met zetel in Brussel telt volgens de bedrijfswebsite zowat 2.000 werknemers in België.