Tot 300 banen bedreigd bij staalbedrijf NLMK in Tubeke

16 januari 2019

18u05

Bron: Belga 0 Economie Bij het staalbedrijf NLMK in het Waals-Brabantse Klabbeek (Clabecq) zijn mogelijk 150 tot 300 banen bedreigd. Dat zegt de christelijke vakbond CSC donderdag. Donderdagmorgen vindt bij de onderneming een bijzondere ondernemingsraad plaats met als agendapunt ‘de economische situatie bij NLMK Klabbeek’.

Momenteel werken er 590 mensen op de site in Klabbeek, het vroegere Forges de Clabecq. Volgens het ergste rampscenario, zou de helft van het aantal banen geschrapt worden.

"Op het vlak van verlies van werkgelegenheid, doen de meest krankzinnige getallen de ronde. Op dit moment weten we nog niet wat donderdagmorgen zal worden meegedeeld, maar we verwachten erg slecht nieuws", zegt vakbondsvertegenwoordiger Lahoucine Ourhibel.

De vakbond wijt het vermoedelijke banenverlies aan de rol die site in Klabbeek kreeg toebedeeld binnen het Russische NLMK. Ourhibel zegt dat de fabriek haar grondstoffen koopt van een andere site van NLMK. De afgewerkte staalplaten worden vervolgens met een lage winstmarge verkocht aan een andere vestiging in de groep. "De fabriek is een onderaannemer geworden binnen de groep en heeft geen controle meer over haar verkoopprijzen. Ze is een kostencentrum geworden.”