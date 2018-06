Tot 124 jobs bedreigd bij BD myShopi rvl

29 juni 2018

11u29

Bron: Belga 0 Economie Bij de verdeler van reclamefolders BD myShopi is vrijdag de intentie tot herstructurering aangekondigd. Er staan 124 banen op de tocht, zo kondigt de directie aan.

De afvloeiingen zouden plaatsvinden in drie fases tot eind 2020 in verschillende afdelingen van het bedrijf, verspreid over het land, luidt het. De directie wil twee dochterondernemingen sluiten en twee productievestigingen samenbrengen op één nieuwe site. Het bedrijf zegt te investeren in nieuwe technologie, een efficiëntere organisatie en betere werkprocessen.

"We betreuren dat we deze stap moeten nemen, en we begrijpen dat dit voor onze werknemers ingrijpend is. We zijn er echter van overtuigd dat dit noodzakelijk is om het bedrijf gezond te houden en de toekomstige werkgelegenheid te garanderen", wordt CEO Raf Lambrix geciteerd in een persbericht. FUL/SVR/