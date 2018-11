Toshiba schrapt 7.000 banen jv

08 november 2018

Toshiba gaat in de komende vijf jaar ongeveer 7.000 van de 140.000 banen schrappen. Dat heeft het Japanse technologiebedrijf aangekondigd. De maatregel maakt deel uit van een nieuw plan om Toshiba te wapenen voor de toekomst.

Het afvloeien van het aantal werknemers zal er komen door een mix van ontslagen en het niet-vervangen van mensen die met (vervroegd) pensioen gaan. Niet alleen in het personeelsbestand zal de komende vijf jaar worden gesnoeid, Toshiba wil ook af van tot 25 procent van zijn dochterondernemingen, zowel in Japan als in het buitenland.