Topvoetballer met 3 miljoen euro jaarloon betaalt minder sociale bijdragen dan arbeider: “Dit is politiek niet langer verdedigbaar”

Kunnen we blijven verdedigen dat topvoetballers à la Vincent Kompany minder dan 1 procent van hun loon aan de sociale zekerheid afstaan, terwijl ‘gewone mensen’ 38 procent moeten afgeven? Absoluut niet, vindt Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel . Hoezeer hij het Belgische voetbal ook genegen is, hij pleit al jaren voor de afschaffing van de ‘RSZ-korting’. “De politiek mag er eens dringend werk van maken.”

De bal gaat weer aan het rollen in het Belgisch voetbal. Komende zaterdag is er de Bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp. Vanaf volgende week start de reguliere competitie in 1A. Eindelijk. Want laat dit duidelijk zijn: ik hou van het voetbal, in het bijzonder van Royal Sporting Club Anderlecht. Ook in deze moeilijke jaren voor mijn club siert een handdoek van Pär Zetterberg regelmatig mijn badkamer – tot wanhoop van mijn mooiere wederhelft. En ook als arbeidseconoom kan ik niet tegen het voetbal zijn. Direct en indirect stelt het voetbal heel wat mensen te werk.

Of een voetballer 2.350 euro verdient, of 250.000 euro: hij ziet altijd slechts 900 euro naar de sociale zekerheid vloeien

Onverdedigbaar

Dat betekent niet dat ik het onverdedigbare ga verdedigen. En dat onverdedigbare is dat topvoetballers als Vincent Kompany minder dan 1% van hun loon afstaan aan de sociale zekerheid, terwijl gewone werknemers 38% van hun brutoloon naar de sociale zekerheid zien stromen.

Dat komt omdat voor voetballers, net als voor andere professionele sporters, de 38% RSZ-bijdragen niet berekend worden tegenover hun volledige loon, maar wel tegenover een fictief loon van ongeveer 2.350 euro per maand. Of een voetballer dus in de praktijk 2.350 euro verdient, of 250.000 euro (het loon dat RSC Anderlecht-middenvelder Adrien Trebel zou vangen per maand): hij ziet altijd slechts 900 euro naar de sociale zekerheid vloeien. Totaal onrechtvaardig en het kost de schatkist bovendien meer dan 70 miljoen euro per jaar.

Twee opties

Wat mij betreft zijn er twee logische opties. Ofwel schaft men de hele RSZ-korting af. Geleidelijk, over een termijn van 10 jaar bijvoorbeeld, zodat de schok voor de economische sector die het voetbal is, niet te groot is.

Zo verdwijnt een koterij uit onze arbeidsmarkt, in plaats van dat er weer één bijkomt. En zo draagt een voetballer een even hoog percentage af als wie slechts voldoende talent heeft om haar/zijn voetbalkunsten te tonen in de achtertuin.

Het voordeel van dit systeem is dat we de huidige steun, die nu vooral bij de rijkste sporters en sporttakken terechtkomt, gedeeltelijk verschuiven naar de armste sporters en sporttakken

Ofwel keert men het hele systeem om. Concreet: de eerste honderden euro die topsporters verdienen worden vrijgesteld van RSZ-lasten. Voor alles wat meer wordt verdiend, wordt de volle pot van 38% geïnd. Niet alleen in het voetbal, maar in alle sporten.

Zo zal een weinig verdienende sporter duidelijk minder dan 38% afdragen, terwijl een topverdiener dicht tegen die 38% zal zitten. Het voordeel van dit systeem is dat we de huidige steun, die nu vooral bij de rijkste sporters en sporttakken terechtkomt, gedeeltelijk verschuiven naar de armste sporters en sporttakken.

46 miljoen voor makelaars

Dat laatste is wat ik al een kleine twee jaar verdedig, sinds het losbarsten van het grote voetbalschandaal in oktober 2018. Toen bleken we met z’n allen via de RSZ-korting op voetballonen een sector te steunen waar labels als ‘persoonlijke verrijking’, ‘witwaspraktijken’ en ‘matchfixing’ op werden gekleefd.

In de eerste reactie vanuit het voetbal bleken de bomen plots tot aan de hemel te reiken. De percentages die makelaars aan transfers verdienen zouden aan banden gelegd worden, er zou een onafhankelijk ‘clearinghouse’ komen, met transparantie over alle transacties, en het aantal spelers dat een makelaar bij één club heeft, zou worden beperkt.

Maar vervolgens gebeurde er niets. Of toch heel weinig. De RSZ-korting is nog steeds precies dezelfde. Nochtans kregen we enkel maar extra argumenten waarom dat absurd is.

Naast economen en fiscalisten hebben nu ook rechters een momentum gecreëerd voor de hervorming

Zo oordeelde de arbeidsrechtbank te Hasselt, verwijzend naar de grondwet, dat de RSZ-regeling “zodanig disproportioneel is dat deze maatregel niet redelijk verantwoord is”. Dus naast economen en fiscalisten hebben nu ook rechters een momentum gecreëerd voor de hervorming.

Andere argumenten werden vanuit het voetbal zelf op een dienblaadje aangebracht. Sommige voetbalclubs keken bij het begin van de coronacrisis, ondanks hun beperkte bijdragen tot de sociale zekerheid, meteen richting diezelfde kas om medewerkers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Bovendien bleken de voetbalclubs in ons land op één jaar tijd 46 miljoen euro te betalen aan makelaars.

Zoveel geld kunnen uitgeven aan makelaars en er toch in slagen om de RSZ-korting te houden die ervoor zorgt dat op voetballonen minder lasten worden betaald dan op het loon van een arbeider... Het ontlokte mij op Twitter de vraag hoe doortastend de voetballobby wel niet moet zijn als dat kan.

Geen woorden maar daden

En de politiek? Die blaast warm en koud tegelijk. Bij elk van de schandalen en schandaaltjes die ik hiervoor opsomde, was er wel een politicus die aangaf dat de RSZ-korting herbekeken moest worden. Daden zijn aan die woorden nog niet gekoppeld.

Ook in het voetbal moet gelden wat we elders de normaalste zaak van de wereld vinden: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert legde een aantal maanden geleden wel een voorstel neer in de Kamer dat nauw aansluit bij mijn eigen voorstel van hierboven. Ook parlementsleden als Joris Vandenbroucke (SP.A), Leen Dierick (CD&V) en Jean-Marie Dedecker (een beetje N-VA en veel van zichzelf) werkten voorstellen uit.

Voorlopig blijft het evenwel bij praten. Straks twee jaar lang. Naar een commissie doorschuiven. Hoorzittingen overwegen. Maar nooit: doorpakken en stemmen.

Het is nochtans simpel. De dames en heren parlementsleden moeten ervoor zorgen dat ook in het voetbal gaat gelden wat we elders de normaalste zaak van de wereld vinden: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Zonder verder uitstelgedrag.

Lees ook:

Trouwen, samenwonen of toch maar een latrelatie? Onze belastingexpert Michel Maus legt uit wat de gevolgen zijn voor uw personenbelasting en erfenis (+)

Verdienen knappe mensen meer? Onze werkexpert over de ‘schoonheidsbonus’ op de arbeidsmarkt (+)

“Belg die werkt heeft soms amper 7 procent meer inkomen dan werkloze”: onze werkexpert legt uit hoe dat komt(+)