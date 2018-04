Topman verdient vijftig keer meer dan medewerker lva

14 april 2018

05u46

Bron: Belga 0 Economie De CEO van een grote beursgenoteerde Belgische onderneming verdiende vorig jaar gemiddeld 2,15 miljoen euro, een stijging met 13 procent in vergelijking met 2016. Het totale salaris dat hij opstrijkt, ligt bijna 50 keer hoger dan het gemiddelde brutosalaris van de werknemers in een van de Bel20-bedrijven. Dat schrijft De Tijd zaterdag, op basis van de pas gepubliceerde jaarverslagen van die bedrijven over de vergoeding van hun toplui, de totale salarissom en het aantal werknemers.

De loonspanning is het grootst bij de biergroep AB InBev. Topman Carlos Brito verdiende er in 2017 311 keer meer dan de doorsnee werknemer. De verklaring voor die grote loonkloof is dubbel.

Enerzijds was Brito met een remuneratiepakket van 6,7 miljoen euro - waarvan een bonus van 5,1 miljoen euro - in 2017 de best betaalde CEO, anderzijds ligt het gemiddelde brutosalaris van de AB InBev-werknemers - 22.688 euro - lager dan bij de andere beursgenoteerde ondernemingen in ons land.

Dat komt omdat AB InBev heel wat activiteiten en medewerkers heeft in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, waar de salarissen over het algemeen veel lager liggen dan in België.