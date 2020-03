Topman van Boeing ontvangt voor de rest van het jaar geen loon meer AW

21 maart 2020

08u43

Bron: AD.nl 2 Economie Topman Dave Calhoun van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing en voorzitter Larry Kellner van de Raad van Bestuur zullen voor de rest van het jaar geen loon meer ontvangen. Ook heeft het bedrijf vrijdag besloten om tot nader order geen dividend meer uit te keren.

Calhoun nam in januari nog maar de leiding van het geplaagde bedrijf over. Volgens de zakenwebsite Bloomberg heeft hij recht op een jaarsalaris van bijna 11 miljoen dollar (ruim 9 miljoen euro), plus nog eens 17 miljoen dollar (14 miljoen euro) aan bonussen. Kellner, die Calhoun opvolgde als bestuursvoorzitter kreeg vorig jaar bijna 400.000 dollar (zo’n 340.000 euro) in loon en aandelen.



De vliegtuigbouwer moet alle zeilen bijzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Wereldwijd hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten gecanceld en worden toestellen aan de grond gehouden. De luchtvaartindustrie lijdt enorme verliezen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Boeing heeft al om 60 miljard dollar (50 miljard euro) steun van de Amerikaanse overheid gevraagd voor het bedrijf en toeleveranciers.

Crashes

Boeing zit ook in zwaar weer omdat een van de populairste toestellen, de Boeing 737 MAX, al een jaar wereldwijd aan de grond staat na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben hun bestellingen voor nieuwe toestellen gecanceld of teruggeschroefd.

Vorig jaar sloot Boeing voor het eerst in meer dan twee decennia een kalenderjaar met verlies af. Het concern leed een nettoverlies van 1 miljard dollar, terwijl een jaar eerder nog een winst van ruim 3,4 miljard dollar werd geboekt. Boeing schatte de totale kosten van het aan de grond houden van de 737 MAX begin dit jaar op 18,6 miljard dollar.