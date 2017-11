Topman Horeca Vlaanderen wordt nieuwe baas van Unizo KV

20u32

Bron: Belga 0 photo_news Danny Van Assche Economie Danny Van Assche, de topman van Horeca Vlaanderen, wordt de nieuwe baas van ondernemersorganisatie Unizo. Dat bevestigt Van Assche vanavond aan Belga. Van Assche volgt bij Unizo Karel Van Eetvelt op, die net na de zomer zijn overstap aankondigde naar Febelfin, de sectororganisatie van de banken.

"Onmogelijke functies bestaan niet", zegt Danny Van Assche aan Belga, "maar het is bijna onmogelijk om Van Eetvelt op te volgen, want hij heeft een zeer sterke organisatie achtergelaten. Ik zal dan ook zeer nederig starten, wanneer ik de functie van gedelegeerd bestuurder in het nieuwe jaar opneem. Eerst moet ik zelf uitkijken naar een opvolger voor mij aan het hoofd van de horecafederatie in Vlaanderen, want ook die verdient het goed geleid te worden."

Opportuniteiten

Wat ziet Van Assche als zijn belangrijkste uitdaging? "Ik moet er mee voor zorgen dat er een klimaat heerst in ons land waar ondernemingen goed gedijen. Vandaag is ondernemen een kwestie van innoveren, van meer dan ooit met je tijd meegaan en inspelen op nieuwe opportuniteiten. En daarnaast moet Unizo een bijzonder goede service bieden aan haar leden."

De raad van bestuur van Unizo heeft Danny Van Assche vandaag voorgedragen als nieuwe gedelegeerd bestuurder. De voordracht gebeurt formeel op de algemene vergadering van 7 december.

Overstap

Danny Van Assche is licentiaat in de Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij woont in Wilrijk, is gehuwd en heeft twee dochters.

"Van 2005 tot 2010, net voor zijn overstap naar Horeca Vlaanderen, werkte hij al bij Unizo, als adviseur Sociale Zaken, op de studiedienst", zo meldt Unizo vandaag in een persbericht. "Die grote affiniteit met de organisatie en haar leden, en met het sociaal overleg, vormden belangrijke elementen om Danny Van Assche voor te dragen. Dat, in combinatie met de succesvolle manier waarop hij Horeca Vlaanderen de afgelopen jaren heeft geleid en verder uitgebouwd."