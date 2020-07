Topman Helderweirt probeert e5 Mode recht te houden in coronastorm, “maar de veilige haven hebben we nog niet bereikt”

Economie Timing is alles. In december vorig jaar nam Frédéric Helderweirt (44) met een ambitieus plan de winkels van de 40 jaar oude kledingketen e5 Mode over. Op datzelfde moment legden Chinese dokters een nieuw virus onder de microscoop. e5 Mode ging bijna overkop en kreeg bescherming tegen schuldeisers, maar maakt nu toch een nieuwe start. “Ja, er zijn momenten geweest waarop ik dacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’.”

Drie maanden nadat hij de keten had overgenomen, klopte Helderweirt aan bij de rechtbank van Dendermonde. Hij vroeg en kreeg drie maanden bescherming tegen schuldeisers. Met een tikkende klok, al z’n winkels dicht en geen uitzicht op wanneer ze weer open mochten, begon hij aan een herstelplan. “Dan leef je tussen droom en nachtmerrie. In december tekende ik voor een nieuw verhaal en enkele maanden later liggen de kaarten opeens helemaal anders. Door corona hebben wij een kwart van onze jaaromzet zien wegvallen: min 20 miljoen euro in maart en april. Da’s niet voor te stellen. Veel tijd om na te denken is er dan niet meer. Dan moet je dat schip zien recht te houden. Maar da’s lastig als er geen horizon in zicht is. De onzekere factor was wanneer wij opnieuw onze klanten konden bedienen. De webshop draaide als nooit tevoren, maar zelfs dan misten we 85 tot 90 procent omzet.”

U maakte een akkoord over schuldherschikking met de meerderheid van uw schuldeisers en de rechtbank keurde deze week ook uw reorganisatieplan goed, maar de verhoopte nieuwe investeerder is er niet.

Frédéric Helderweirt: “Ik zoek nog mensen die geloven in e5 Mode en er de schouders mee onder willen zetten, maar dat doe ik niet koortsachtig. De komende maanden blijven weliswaar heel onzeker en we moeten rekenen op de consument die weer buitenkomt en ons door deze crisis loodst. Dat geldt niet enkel voor e5 Mode, maar voor alle kledingketens. Een nieuwe investeerder zou de nodige rust geven aan het bedrijf, maar het is niet dat we overmorgen moeten sluiten als er niemand aan boord stapt. Of een nieuwe investeerder morgen instapt of aan het eind van dit jaar: dat zal niet veel verschil maken.”

Ik hoor bij enkele schuldeisers dat zij een kruis mogen maken over twee derde van het bedrag op hun openstaande facturen. Da’s stevig.

“Ik ga geen commentaar geven over de details die ik heb afgesproken met mijn schuldeisers. De wet laat toe om 80 procent van de schuld in te korten en een betalingsspreiding over een behoorlijk lange periode te vragen. We hebben een akkoord waar de meerderheid zich achter kan scharen. Maar dat zijn uiteraard lastige gesprekken. Ik vind het als ondernemer verschrikkelijk dat ik anderen een bittere pil moet voorschotelen en ik ben wie samen met mij mee naar de toekomst kijkt, zeer dankbaar.”

Ook het personeel is een offer gevraagd: uitstel van het vakantiegeld en de bonussen.

“Ook dat zijn inspanningen die ik enorm waardeer. In lastige tijden zijn we door een constructieve relatie met de sociale partners tot een akkoord gekomen. Ze weten ook wel dat ik zelf heel wat inspanningen lever om te zorgen dat het bedrijf hier doorspartelt. Ik was ook één van de schuldeisers. Ook al is het een moeilijke boodschap: ik zeg aan mijn mensen waar het op staat. Het personeel moet weten waar we naartoe willen.”

Hoe ziet die toekomst van e5 Mode er dan uit?

“Ik geloof er nog even hard in als eind vorig jaar. e5 Mode neemt in het Vlaamse retaillandschap volgens mij een unieke positie in. Wij zijn een keten die zich focust op vrouwen en mannen boven de veertig met een kwaliteitsvol en betaalbaar assortiment, dat modieus is, maar niet té trendy. We hoeven niet de grote fashionboetiek te zijn, maar door onze toegankelijke locaties en persoonlijke service – onze winkelmanagers kennen hun trouwe klanten bij naam – zijn we in staat een verschil te maken.”

“Ook met e-commerce is dat zo. Wie iets bestelt en het niet wil kopen, kan dat ook in de winkel terugbrengen. En dan vragen mijn medewerkers wel wat er scheelt met zo’n jurk of jas. Zo leren wij bij en we bouwen een band op met onze klant. Dat kan Zalando allemaal niet bieden en het maakt ons sterker eens dat gratis-verhaal rond bestellen en terugsturen zal stoppen.”

“Het geloof in e5 Mode blijft, maar de afgelopen maanden hebben het wel lastiger gemaakt. Corona gaat de herstructurering – die ik al had aangekondigd – nog versnellen. We bouwen onze vestigingen in Wallonië af en plooien terug op onze 56 winkels in Vlaanderen, die - op een handvol uitzonderingen na – rendabel zijn.”

Er zijn nog ketens die sluiten in Wallonië. Wat is daar aan de hand?

“Ik zie verschillende redenen. Wij hadden er maar twaalf winkels zonder een goede geografische spreiding. De logistiek is lastig als je winkels ver uit elkaar liggen. Soepel schuiven met personeel is om dezelfde reden ook niet evident. De marketing in het Frans doen met veel minder winkels die de kosten dragen, is niet simpel. In Vlaanderen spelen wij in het hogere middensegment, maar dat slaat in Wallonië minder aan. Ofwel moet je daar nog hoger gaan en veel merken aanbieden, ofwel lager met het principe van de Action. De Vlaming is gevoeliger voor een mix van kwaliteit en duurzaamheid aan de juiste prijs.”

Corona treft de retail hard. FNG bengelt aan een dun draadje, grote ketens als H&M en Zara sluiten massaal winkels. Wat maakt dat e5 Mode kan overleven?

“2020 is uiteraard een verloren jaar voor iedereen, maar in 2019 hadden wij 4 procent groei (wel met verlies, red.) en da’s mooi in de gegeven omstandigheden. Ik herhaal: de volgende maanden zullen belangrijk zijn, maar dat onze winkels aan de rand van de stad liggen is vandaag een voordeel. Mensen vinden het veiliger daar te winkelen dan op de Meir te flaneren.”

“Ik vrees wel dat we het einde nog niet gezien hebben. Mijn uitdaging is die van velen in de sector en ik kan me niet indenken dat het overal zal lukken. Er komen nog problemen op ons af. De aanvoerketen blijft heel krakkemikkig door corona. Dat virus zwerft nog rond en op heel wat plaatsen zijn fabrieken en winkels nog gesloten. Wij kopen vaak per container, maar dat gaat niet altijd. Met het vliegtuig gaat het ook, maar het is duurder en er zijn veel minder vluchten. Wie een vlucht mist, kan een week wachten. Bestellingen die voorzien zijn om op Zaventem te landen, komen soms in Amsterdam terecht. Dat wil zeggen dat je de douaneformaliteiten weer opnieuw kan doen. De hele keten ligt overhoop en is kwetsbaar.”

U was enkele jaren voor FNG aan de slag als manager. Wat vindt u van de verhalen die opduiken?

“Ik werkte er drie jaar als consultant en heb een aantal operationele projecten gedaan: de verbouwing van de Brantano-winkels, een verhuis van het logistiek centrum en een nieuw e-commerceplatform. Dat het bedrijf in moeilijkheden zit, vind ik zowel voor de bedrijfstop als voor het personeel heel pijnlijk. Corona heeft ons allemaal overvallen.”

Waarnemers hebben het over een kunstmatig aangezwengeld groeiverhaal.

“Ik heb geen weet over bepaalde structuren of constructies. Ik lees dat ook maar. Ik zie wel een ondernemersverhaal dat door de jaren groeide aan een verschroeiend tempo. Maar Brantano hebben ze een aantal jaren geleden wel gered van het faillissement en hebben ze met veel investeringen weer op de kaart gezet. Schaalvergroting heeft veel voordelen, maar je kan omzet ook snel kwijtspelen en als het fout loopt, gaat het meteen om gigantische bedragen en da’s gevaarlijk. Maar ik heb veel begrip hoe ze in een storm toch het bedrijf recht proberen te houden. Het verhaal lijkt mij genuanceerder dan wat er nu allemaal verschijnt.”

U zou met FNG samenwerken in een groot aankoopplatform. Dat gaat niet door.

“Voor het eerste jaar had dat geen verschil gemaakt. Wij zijn nu aan het kijken om de zomercollectie van volgend jaar aan te kopen en met zo’n platform heb je meer impact bij leveranciers. Dat valt nu grotendeels in het water, maar mijn aankoopafdeling verzet momenteel bergen werk en we merken ook wel dat als grote spelers terugplooien de aankoopvoorwaarden bij fabrieken interessanter worden.”

Er wordt ook gezegd dat u stroman speelde voor Penninckx om e5 Mode te saneren om daarna op te gaan in FNG.

“Ook dat lees ik. (lacht) Ik ben de enige eigenaar van e5 Mode en alles daaromtrent is publiek te raadplegen. Ik ben aan e5 Mode begonnen met een groot verhaal en dat doe je niet als je niet driehonderd procent gelooft in de toekomst van dit bedrijf. Ik zal daar tot de laatste dag voor blijven vechten en die dag komt hopelijk pas over tientallen jaren.”

Het kan niet anders of u heeft zich die overname toch al een paar keer beklaagd de jongste maanden.

“Natuurlijk heb ik al wel een paar keer gedacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’. Het risico dat e5 Mode was omgevallen was niet ondenkbaar. Ik zit op een achtbaan en ik weet niet waar naartoe. De veilige haven hebben wij nu ook nog niet bereikt, want de coronastorm raast nog over het water. We blijven voorzichtig en draaien elke euro liefst drie keer om.”

“Hopelijk blijven we een tweede golf van dat virus bespaard. Als ik dan de beelden van feestvierders op het Flageyplein zie, hou ik m’n hart vast. Alle begrip voor wie vandaag jong is, maar laat ons niet met onze toekomst woekeren. Ik hoop dat onze klanten nog het hele jaar mogen winkelen, want dat hebben de Belgische winkels allemaal nodig.”