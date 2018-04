Topman Google casht bonus van 380 miljoen dollar KVE

Bron: Belga 0 Economie Google-topman Sundar Pichai staat voor een financieel interessante week: hij kan woensdag een aandelenbonus uit 2014 cashen. De 353.939 aandelen zijn nu circa 380 miljoen dollar (311 miljoen euro) waard.

Volgens het financiële nieuwsagentschap Bloomberg gaat het om een van de grootste uitbetalingen van een beursgenoteerd bedrijf in de jongste jaren.

De 45-jarige Pichai staat sinds 2015 aan het hoofd van Googles moederbedrijf Alphabet. Het aandelenpakket dateert echter nog van voor zijn promotie, toen hij een groot deel van de verantwoordelijkheden van medestichter Larry Page overnam. De bonus steeg fors in waarde, want de beurskoers van Alphabet is sindsdien 90 procent hoger geklommen.

Ook andere topfiguren van techbedrijven hebben in het verleden grote uitbetalingen gekregen. Mark Zuckerberg van Facebook ving 2,28 miljard dollar toen hij 60 miljoen aandelenopties cashte bij de beursgang van Facebook in augustus 2012. Elon Musk van Tesla oogstte in twee jaar geleden 1,34 miljard dollar.