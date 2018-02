Topman Eurowings: "Brussels Airlines zal geen nieuw Ryanair worden" ADN/EP

07 februari 2018

09u17

Bron: De Tijd, Belga 9 Economie Thorsten Dirks, de CEO van Eurowings, heeft de vakbonden vanochtend verzekerd dat er geen sociaal bloedbad komt bij Brussels Airlines. Er zijn wel veranderingen te verwachten, zeker bij de ondersteunende diensten, maar daarover belooft de topman openheid en sociale dialoog om oplossingen te vinden. Op 12 maart ziet hij de bonden opnieuw.

Er moeten bij Brussels Airlines op korte termijn geen veranderingen verwacht worden. "Brussels Airlines blijft de sterke home carrier op Brussels Airport, met zowel korte- als langeafstandsvluchten", zo zei Eurowings-topman Thorsten Dirks tijdens een persconferentie bij Brussels Airlines. Het merk Brussels Airlines blijft nog minstens een jaar bestaan; over veranderingen op de ondersteunende diensten komt er later meer duidelijkheid.

In plaats van ontslagen kondigde topman Dirks onder meer een Brussels excellentiecentrum aan, waarbij Brussels Airlines de lead zou krijgen voor de snel groeiende langeafstandsoperaties van de Eurowings-groep. De vakbonden bevestigen het nieuws.

Expertise

Omdat Eurowings eerder de focus plaatste op goedkope vluchten in Europa (om te concurreren met lagekostenmaatschappij Ryanair), heeft het weinig ervaring met langeafstandsvluchten. Daar kan de expertise van Brussels Airlines, specialist in vluchten naar Afrika, iets aan verhelpen. Vorige week nog liet Lufthansa-CEO Carsten Spohr verstaan dat Afrika voor de Duitse maatschappij de grote groeimarkt wordt. "We moeten de sterktes van Brussels Airlines gebruiken. Dat zijn Afrika en de lange afstand" zei hij.

"Doorslaggevende rol"

Brussels Airlines zal een "doorslaggevende rol" spelen in de toekomst van de Eurowings Group, liet Dirks deze ochtend alvast ook verstaan aan het personeel van Brussels Airlines - zo viel af te leiden uit slides die tijdens zijn presentatie werden getoond. "De luchtvaartmaatschappij wordt geen Belgische kopie van lowcostmaatschappij Ryanair."

Dirks zei, net als bestuursvoorzitter Etienne Davignon maandagavond, dat Brussels Airlines en Eurowings samen de Eurowings Group zullen vormen. "Brussels Airlines is een sleutelelement voor ons succes als Eurowings Group." Dirks wees er ook op dat de producten die Brussels Airlines en Eurowings aanbieden, nu al tamelijk gelijklopen, met "producten van hoge kwaliteit voor elk budget".

Wat met ondersteunend personeel?

"We hebben enkele principes vernomen", aldus LBC'er Paul Buekenhout na afloop van een bijzondere ondernemingsraad en een toespraak van Dirks voor het personeel. Er zijn geen garanties over het behoud van de merknaam Brussels Airlines op lange termijn, al zou de naam zeker voor de Afrika-vluchten 'incontournable' zijn. Dirks kon ook geen garanties geven voor het ondersteunend personeel, zoals marketing en IT. Daar zijn veranderingen te verwachten om synergieën te creëren met Eurowings, al is het nog niet duidelijk welke. Hij beloofde alvast samen met de bonden naar oplossingen te zoeken indien het zover komt. "Werknemers kunnen bijvoorbeeld even goed vanuit Brussel werken voor Eurowings in Düsseldorf of Keulen", gaf Filip Lemberechts van de liberale vakbond mee als voorbeeld.

Geen acties gepland

De ACLVB'er stelde een uitgestoken hand vast. "Ze zullen van hogerhand niet eenzijdig hun wil opleggen", aldus de vakbondsman. "Er is beloofd dat alles in overleg zal gebeuren", beaamde Anita Van Hoof (BBTK). "Maar gerust ben je nooit, we blijven waakzaam." Er zijn momenteel geen acties gepland.

Zakelijk en direct

Paul Buekenhout voelde alvast een stijlbreuk tussen Dirks en de toekomstige topvrouw van Brussels Airlines, Christina Foerster, enerzijds, en Bernard Gustin anderzijds. "We hebben nieuwe trainers, niet langer met een Latijnse stijl, maar wel met een Germaanse: meer zakelijk en meer direct", aldus de vakbondsman.