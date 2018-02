Topman Brussels Airlines moet opstappen, toekomst blijft onzeker Frank Dereymaeker

05 februari 2018

17u30 21 Economie Topman Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker moeten eind maart opstappen bij Brussels Airlines. Dat is beslist op de raad van bestuur van SN Air Holding, de holding boven Brussels Airlines.

Het lot van de twee topmanagers hing aan een zijden draadje, omdat de strategie van Brussels Airlines niet langer past in de plannen van het moederbedrijf Lufthansa. Gustin, die tien jaar in dienst was bij Brussels Airlines, hoopte het hybride model van de luchtvaartmaatschappij te kunnen handhaven binnen de groep. Maar daar hebben de vijf Duitse bestuurders binnen SN Air Holding een stokje voor gestoken. Brussels Airlines combineert momenteel de luxe van een klassieke luchtvaartmaatschappij op langeafstandsvluchten, maar gaat tegelijk ook de concurrentie aan met de lagekostmaatschappijen in Europa.

Strategie

Waar de toekomst van Brussels Airlines ligt, is voorlopig nog niet duidelijk. "De strategie wordt herbekeken", zo luidt het. Maar de kans is reëel dat Lufthansa Brussels Airlines wil onderbrengen bij Eurowings, de lagekostenmaatschappij van de Duitse carrier. Woensdagochtend komt Thorsten Dirks, de CEO van Eurowings, de toekomstplannen voorstellen. "We blijven ongerust", aldus Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB na afloop van de ondernemingsraad.

"Bernard Gustin heeft zijn plannen voor Brussels Airlines niet uit de doeken kunnen doen op de raad van bestuur. Je voelt zo dat er veranderingen op stapel staan", aldus Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC. "Ik blijf ongerust tot ik garanties heb voor het personeel", voegde Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK toe.

Bernard Gustin wordt als topman afgelost door huidig commercieel directeur Christina Förster, die in oktober 2016 overkwam van Lufthansa en bekend staat als één van de vertrouwelingen van Lufthansa-topman Carsten Spohr.