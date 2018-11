Topman BP: “Trump blijft vriend van olie-industrie” mvdb

28 november 2018

21u06

Bron: ANP 0 Economie Donald Trump is nog steeds een vriend van de olie-industrie, ondanks dat de Amerikaanse president herhaaldelijk aandringt op lagere olieprijzen. Dat heeft topman Bob Dudley van het Britse olieconcern BP volgens zakenkrant Financial Times gezegd op een bijeenkomst in het Schotse Edinburgh.

De oliebaas wees erop dat Trump zich naast die oproepen ook inspant om lastige regelgeving te schrappen. Daarbij zouden de hoge olieprijzen boven de 80 dollar per vat ook in de sector zelf een "oncomfortabel” gevoel teweeg gebracht hebben. De prijzen zijn met bijna een derde gedaald van meer dan 86 dollar voor een vat brentolie begin oktober tot minder 60 dollar per vat nu.



Trump spant zich ervoor in dat Saudi-Arabië en andere olieproducten meer olie oppompen, wat de prijzen verder omlaag moet brengen. De president vindt dat goed voor de economie.



BP speelt in op de nieuwe situatie door zich meer te richten op het verlagen van de kosten. Dudley wil voorlopig een zodanige koersvaren dat het Britse concern quitte zou spelen bij een olieprijs van ongeveer 40 dollar per vat.