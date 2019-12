Topman Boeing stapt op wegens problemen met 737 MAX HR

23 december 2019

15u21

Topman Dennis Muilenburg van Boeing stapt op. Volgens de vliegtuigbouwer is zijn vertrek nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Dat liep een flinke deuk op door de problemen met de 737 MAX.

Boeing zit in een lastig parket na twee crashes met zijn 737 MAX. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. Vorige week kondigde Boeing aan dat het de productie van de 737 MAX vanaf januari opschort.

Er is al een nieuwe topman: David Calhoun. Hij start wel pas op 13 januari, financieel directeur Greg Smith zal tot dan interim-CEO zijn. In het persbericht van Boeing zegt Calhoun wel al dat hij sterk gelooft in de toekomst van Boeing en - opvallend - de 737 MAX.

Onder het nieuwe leiderschap zal Boeing werken met een “vernieuwd engagement voor volledige transparantie, inclusief effectieve en proactieve communicatie met de FAA (Amerikaanse luchtvaartautoriteit, red), andere regulatoren in de wereld, en klanten”, zegt het bedrijf.

Fouten gemaakt

De positie van Muilenburg stond al enige tijd onder druk, aangezien Boeing langer op de hoogte zou zijn geweest van het technische mankement. In oktober werd Muilenburg ondervraagd in het Amerikaanse congres. Toen erkende hij ook dat het bedrijf fouten had gemaakt. De kwestie wordt ook door de Amerikaanse justitie onderzocht. Het concern moet van luchtvaartautoriteiten eerst de technische problemen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen.

Aandeel veert op

Door de perikelen staat Boeing vandaag in de schijnwerpers op de beurzen in New York. Beleggers zetten het aandeel ruim 3 procent hoger na het bericht dat Dennis Muilenburg opstapt.