Topman Bank of England genoemd als mogelijke nieuwe baas IMF KVE

05 juli 2019

18u00

Bron: Belga 0 Economie Mark Carney, het hoofd van de Bank of England, wordt genoemd als mogelijke nieuwe baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Persbureau Bloomberg meldt op basis van een ingewijde dat Europese landen momenteel "actief" over zijn nominatie zouden praten.

De huidige IMF-directeur Christine Lagarde werd eerder deze week voorgedragen als de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB), in opvolging van Mario Draghi. In afwachting van haar benoeming in Frankfurt heeft ze haar taken bij het fonds neergelegd. Vandaar dat er wordt gezocht naar iemand die haar kan opvolgen.

Carney zou sowieso begin volgend jaar stoppen bij de Bank of England. De Canadees trad in 2013 aan als gouverneur van de Britse centrale bank - daarvoor had hij dezelfde functie bij de Canadese centrale bank. Zijn termijn in Londen was al enkele keren verlengd om continuïteit te garanderen te midden van de brexit.

Er bestaat een soort herenakkoord dat Europese landen het hoofd van het IMF mogen aanwijzen, terwijl de Amerikanen die van de Wereldbank mogen benoemen. Ook de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en ECB-bestuurslid Benoît Coeuré worden in het geruchtencircuit genoemd als mogelijke kandidaten.