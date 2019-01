Topman Agoria: “In plaats van belastingen door te schuiven naar elkaar, moeten we de belastingen verder laten dalen” avh

30 januari 2019

16u19

Bron: Belga 0 Economie De omzet in de technologische industrie is vorig jaar met 0,9 procent gestegen. Het gaat om een duidelijke groeivertraging ten opzichte van 2017, toen de omzet nog met 3,7 procent toenam. Dat heeft technologiefederatie Agoria vandaag bekendgemaakt. Topman Marc Lambotte pleit voor een ‘tax cut’ in plaats van een ‘tax shift’: “In plaats van belastingen door te schuiven naar elkaar, moeten we de belastingen vooral verder laten dalen.”

Vier maanden voor de verkiezingen waarschuwt Agoria-topman Marc Lambotte dat het werk van de regeringen "nog lang niet af is". Lambotte pleit voor "een 'tax cut' in plaats van een 'tax shift'". "In plaats van belastingen door te schuiven naar elkaar, moeten we de belastingen vooral verder laten dalen", aldus Lambotte. En dat kan volgens hem door de overheid minder duur te maken. "We kunnen een dergelijk dure overheid niet blijven betalen. Daarvoor hebben we het geld niet", aldus de topman.

Lambotte kijkt vooral naar Nederland. "De Hollanders eten de kaas van ons brood, en dat is niet prettig. Ze zijn in alles wat ze doen proactief, wij zijn reactief. Ze zijn erin geslaagd e-commerce aan te trekken, wij stonden erbij en keken ernaar."

Loonkostenhandicap

De loonkostenhandicap van de privésector, in vergelijking met de eurozone, is volgens Agoria in België meer dan dubbel zo hoog als in Nederland. Het marktaandeel van België in de Europese export van technologieproducten is meer dan de helft lager dan in Nederland. En onze historische schuld weegt dubbel zo hoog op de overheidsfinanciën.

"Ook de werkloosheidsuitgaven en pensioenuitgaven in procent van het bruto binnenlands product (bbp) zijn in België hoger dan in Nederland. Tegelijk kent Nederland minder overheidsuitgaven en een hogere werkgelegenheidsgraad", aldus Lambotte. Het is daarom volgens de CEO van Agoria zaak dat in België de loonkostenhandicap wordt weggewerkt, de arbeidsmarkt gemoderniseerd en de digitale transformatie voorbereid. Er moet ook een ondernemingsgericht innovatiebeleid gevoerd worden en geïnvesteerd worden in infrastructuur voor telecom, energie en mobiliteit.

Lambotte richtte zich vandaag ook nog even tot de vakbonden. "Ga na de nationale staking van 13 februari alsjeblieft zo snel mogelijk in op de uitnodiging van het VBO om opnieuw rond de tafel te gaan. Ga praten om oplossingen te vinden.”