Topadvocaten werken plan B uit voor Arco-coöperanten SPS

20u17

Bron: Belga 11 BELGA Economie De federale regering gaat een beroep doen op de diensten van advocatenbureau Clifford Chance om er zeker van te zijn dat de compensatieregeling voor de Arco-coöperanten juridisch in orde is. Dat meldt De Tijd en het nieuws wordt bevestigd in regeringskringen.

De federale regering werkte in het kader van haar Zomerakkoord een regeling uit voor de Arco-coöperanten. Volgens die regeling zal de regering een fonds van 600 miljoen euro oprichten. Daarvan moet 400 miljoen euro komen van de privatisering van de staatsbank Belfius. Voor de overige 200 miljoen wordt gerekend op inkomsten uit de vereffening van Arco en een bijdrage van Beweging.net, de opvolger van het ACW, waarvan Arco de financiële poot was.



Een aantal waarnemers stelde vragen bij de nieuwe regeling. Ze vrezen dat de oplossing opnieuw op bezwaren van de Europese Commissie zal stuiten. In 2014 keurde de Commissie al een eerdere garantieregeling af omdat het ongeoorloofde staatssteun was. Eind vorig jaar bevestigde het Europees Hof van Justitie dat besluit.