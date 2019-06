TomTom: Brussel elfde drukste stad van Europa IB

Bron: Belga 0 Economie Van alle Europese steden is Brussel de elfde drukste stad van 2018, met gemiddeld 37 procent extra reistijd in het verkeer. De top drie drukste steden in Europa zijn de Russische hoofdstad Moskou, de Turkse hoofdstad Istanbul en de Roemeense hoofdstad Boekarest. Dat blijkt uit het verkeersrapport 'TomTom Traffic Index' van de fabrikant van navigatiesystemen TomTom.

Het rapport onderzocht de verkeerssituaties in 403 steden met meer dan 800.000 inwoners in 56 landen verspreid over de hele wereld.

"Wereldwijd stijgt de verkeerscongestie. En dat is zowel goed als slecht nieuws", zegt Ralf-Peter Schaefer van TomTom. "Het is goed omdat het een sterke wereldeconomie aangeeft, maar de keerzijde is dat bestuurders tijd verspillen aan het verkeer, om nog maar te zwijgen van de enorme impact op het milieu."

Daling in Azië, groei in Zuid-Amerika

In Azië werden vooral dalingen gemeten, terwijl in Zuid-Amerika bijna elke stad groeide, met de Peruviaanse hoofdstad Lima als uitschieter met 8 procent meer verkeerscongestie tegenover 2017. Wereldwijd prijkt de Indiase stad Mumbai op de eerste plaats, met gemiddeld een 65 procent langere reistijd door het verkeer, gevolgd door de Colombiaanse hoofdstad Bogota met 63 procent en Lima met 58 procent.

Namen verrassende derde plaats in België

Als er enkel naar België gekeken wordt, staat Brussel op de eerste en Antwerpen op de tweede plaats, met gemiddeld 31 procent extra reistijd. "Namen komt eerder verrassend op de derde plaats met gemiddeld 29 procent extra reistijd, wat een stijging is van maar liefst 10 procent ten opzichte van de vorige metingen in 2017", aldus TomTom. Verder volgt Leuven op de vierde plaats en staan Gent en Luik op een gedeelde vijfde plek.