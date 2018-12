Tommelein: “Nu of nooit” voor fiscale regularisatie - tariefverhoging vanaf 1 januari kv

20 december 2018

20u17

Bron: Belga 0 Economie Wie zijn ontlopen erfbelastingen en registratiebelastingen wil regulariseren aan de huidige tarieven, moet zich haasten. Vanaf 1 januari 2019 gaan de tarieven namelijk omhoog. "Mensen hebben er alle belang bij ontlopen Vlaamse belastingen meteen aan te geven. De tarieven verhogen elk jaar en eind 2020 loopt de regularisatie definitief af. Het is nu of nooit om fouten uit het verleden recht te zetten", zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein.

Sinds 2017 kan wie erfbelastingen of registratiebelastingen heeft ontlopen, tijdelijk genieten van een fiscale regularisatie. De regularisatie kan gebeuren door spontaan een aangifte in te dienen. Dit kan uiteraard enkel als er geen onderzoek loopt door de fiscus.

Verjaarde ontlopen bedragen kunnen in 2019 geregulariseerd aan een forfaitair tarief van 39 procent, terwijl dat nu nog 38 procent is. De tariefverhoging geldt ook voor niet-uitsplitsbare bedragen. Dit zijn de bedragen die onderworpen moeten worden aan federale belastingen én aan de Vlaamse erfbelasting of registratiebelasting, maar waarvoor men niet kan aantonen welk gedeelte aan welke belasting.





De niet-verjaarde bedragen waarop geen registratiebelasting betaald is, kan men regulariseren aan een forfaitaire heffing van 20 procent. De niet-verjaarde bedragen waarvoor men geen erfbelasting betaald heeft, worden geregulariseerd aan 35 procent voor een verkrijging in rechte lijn of tussen partners en aan 70 procent voor een andere verkrijging.

In november bleek nog dat de inkomsten uit de fiscale regularisatie voorlopig onder de verwachtingen bleven en dat de geplande 75 miljoen euro veraf was. De traditie wil wel dat regularisaties meer opbrengen naarmate de deadline nadert. Minister Tommelein liet eerder ook al verstaan dat hij rekende op een "eindejaarsrush".

Daarom herinnert Tommelein er nog eens aan dat het tarief vanaf 2019 omhoog gaat. "Ook in 2020 zal het tarief weer wat hoger liggen. Op 31 december 2020 eindigt dan onherroepelijk de kans tot regularisatie. Het is nu of nooit om fouten uit het verleden recht te zetten", aldus Tommelein.