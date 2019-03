Toezichthouder FAA behoudt vertrouwen in Boeing 737 MAX 8 jv

11 maart 2019

21u31

Bron: ANP/RTR/Bloomberg 0 Economie De Amerikaanse toezichthouder FAA zegt dat de Boeing 737 MAX 8 kan blijven vliegen. Het toestel is “luchtwaardig”, zei de luchtvaartautoriteit. De FAA is nog wel bezig gegevens te verzamelen en houdt contact met internationale luchtvaartautoriteiten.

Onderzoekers van de FAA en de Amerikaanse Onderzoeksraad NTSB (National Transportation Safety Board) zijn op de plaats des onheils. De FAA zegt onmiddellijk passende maatregelen te nemen als de onderzoekers op zaken stuiten die invloed hebben op de veiligheid van het toestel.

De Boeing 737 MAX 8 die zondag neerstortte, vertrok vanuit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba voor een vlucht naar Nairobi. De piloot maakte kort na het opstijgen melding van problemen. Hij wilde omkeren, maar het was te laat. Geen van de 157 mensen aan boord overleefde de crash.

De ramp met het toestel van Ethiopian Airlines was voor verschillende luchtvaartmaatschappijen reden om toestellen van dit type voorlopig aan de grond te houden. Onder meer in China en Indonesië blijven toestellen in de hangar. Vijf maanden geleden stortte eenzelfde toestel van het Indonesische Lion Air neer.

Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement.