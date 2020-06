Toeslag kinderbijslag voor coronacrisis kan worden aangevraagd vanaf 15 juni TT

10 juni 2020

23u18

Bron: Belga 2 Economie Het Vlaams Parlement heeft het decreet goedgekeurd dat de toeslag op de kinderbijslag invoert voor wie te lijden heeft onder de coronacrisis. De toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot 31 oktober.

De Vlaamse regering kondigde maandag aan binnen het Groeipakket of kinderbijslag een Covid-19-toeslag in te voeren voor gezinnen met een inkomen onder de grens van 2.213,30 euro per maand die door de coronacrisis hun inkomen zagen dalen. Gezinnen die één maand inkomensdaling kunnen aantonen, zullen een eenmalige toeslag van 120 euro per kind krijgen. Die toeslag wordt uitbetaald in drie maandelijkse schijven. De tegemoetkoming geldt voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen.

Groen had vandaag in de plenaire vergadering kritiek op het feit dat de toeslag niet automatisch wordt toegekend, maar dat is volgens de meerderheid omdat de gegevens over inkomensdaling nog niet altijd bekend zijn bij de overheid.

Hannes Anaf van sp.a had graag gezien dat de toeslag beschikbaar werd voor iedereen met een inkomen onder de grens, niet enkel voor wie zijn loon zag dalen door de crisis. "Dit is een coronamaatregel. Er moet een inkomensdaling zijn omwille van de coronacrisis", reageerde Katrien Schryvers van CD&V. "Er is ook budget voorzien voor lokale besturen om in te zetten voor armoedebestrijding.”