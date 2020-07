Toch mogelijke compensatiepremie voor wie hinderpremie moet terugstorten JTO

09 juli 2020

17u24

Bron: Belga 0 Economie Ondernemers die hun hinderpremie moeten terugstorten omdat ze eigenlijk niet in aanmerking komen voor de premie doordat ze niet verplicht hebben moeten sluiten, zullen mogelijk toch een compensatiepremie krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord. Volgens de minister zal het bedrag meteen verrekend worden.

Axel Ronse (N-VA), Kurt Vanryckeghem (CD&V) en Caroline Gennez (sp.a) voelden minister Crevits aan de tand inzake de compensatiepremie nadat verschillende cateraars en andere zelfstandigen onlangs het bericht kregen dat ze de Vlaamse hinderpremie die ze hadden ontvangen in het kader van de coronacrisis moeten terugbetalen.

Te strakke deadline terugbetaling hinderpremie

Bij controles werd vastgesteld dat verschillende aanvragers geen recht hadden op de premie omdat ze geen locatie hebben moeten sluiten die voor klanten toegankelijk was, en dat is net een voorwaarde voor de hinderpremie. Pas wanneer ze de premie terugbetaalden, konden ze de compensatiepremie aanvragen. Maar de deadline voor de aanvraag van de compensatiepremie was 30 juni. Dat gaf bedrijven heel weinig tijd om het geld terug te storten en dat veroorzaakte onduidelijkheid en onzekerheid.

Voorwaarde aanvraag compensatiepremie

Minister van Economie Hilde Crevits heeft daar nu een mouw aan gepast. Ondernemers die hun hinderpremie moeten terugstorten, kunnen hun aanvraag voor die premie omzetten in een aanvraag voor een compensatiepremie. De betrokken onderneming moet dan wel het geleden omzetverlies in de periode tussen 15 maart en 30 april kunnen aantonen. “Voor de ondernemers die hun hinderpremie moeten terugstorten, zal de mogelijke toekenning van de compensatiepremie meteen verrekend worden, als er tenminste voldaan is aan de voorwaarden”, aldus minister Crevits.