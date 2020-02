Tinder verdiende 1 miljard euro aan singles in 2019 YV

05 februari 2020

17u10

Bron: CNET, The Verge 1 Economie De bekende datingapp Tinder heeft afgelopen jaar een recordomzet geboekt van 1,2 miljard dollar of zo’n 1 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het moederbedrijf Match Group.

De cijfers werden dinsdagavond bekend gemaakt. Met de 1,2 miljard dollar voorziet Tinder de helft van de jaarlijkse inkomsten van Match Group. In het vierde kwartaal had de datingapp volgens het rapport 5,9 miljoen abonnees, 36 procent meer dan vorig jaar.

Tinder haalt vooral geld binnen via de Plus en Gold abonnementen die gebruikers kunnen afsluiten. Met de abonnementen kan je zo onbeperkt likes geven. De Plus en Gold abonnementen kosten respectievelijk 10,99 en 16,49 euro per maand.

Tinder wil nog meer gebruikers aantrekken het komende jaar door onder meer de app veiliger te maken. Vorige maand kondigde het zo een nieuwe optie aan waarmee gebruikers geverifieerd worden door een foto van zichzelf in te sturen.