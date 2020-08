TikTok-baas stapt Kevin Mayer op door politieke spanningen rond app TT

27 augustus 2020

07u41

Bron: Belga 0 Economie TikTok-topman Kevin Mayer houdt het na enkele maanden alweer voor bekeken bij de populaire video-app. Zijn vertrek heeft te maken met de politieke druk vanuit het Witte Huis, zo blijkt uit een persbericht, waardoor zijn functie een andere betekenis heeft gekregen dan die waarvoor hij zich had aangemeld.

Mayer kondigde zijn vertrek in een interne memo aan. "We begrijpen dat de politieke dynamiek van de voorbije maanden de context van de rol die Kevin in de toekomst zou hebben, grondig heeft veranderd, en we respecteren zijn beslissing", aldus een woordvoerster van TikTok.

TikTok, vooral populair bij jongeren, maakt deel uit van het Chinese concern Bytedance. De Amerikanen zien daarin een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat ByteDance op die manier veel informatie over Amerikaanse burgers kan vergaren. De Amerikaanse regering vreest dat de Chinese overheid toegang kan krijgen tot de data.



De Amerikaanse president Donald Trump kwam eerder deze maand dan ook met een presidentieel besluit waarmee het Chinese moederbedrijf ByteDance verplicht wordt om zich binnen de negentig dagen van de Amerikaanse tak van TikTok te ontdoen, anders wordt de app midden september verboden in de Verenigde Staten. TikTok stapte daarop naar de rechter.

Microsoft en Oracle zouden alvast kandidaat zijn om TikTok over te nemen.

Vanessa Pappas, momenteel de algemeen directeur van TikTok, neemt de taken van Mayer tijdelijk waar.