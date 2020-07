Tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht sterk gedaald SVM

13 juli 2020

21u51

Bron: Belga 0 Economie De tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht is sterk aan het dalen. Dat blijkt uit een analyse van werkgeversorganisatie VBO.

Die telde in de week van 22 tot 27 juni ongeveer 222.000 tijdelijk werklozen, meer bepaald 187.000 op weekdagen en 35.000 op zaterdag. Hun aantal vertegenwoordigt ongeveer 7 procent van de totale loontrekkende werkgelegenheid in de privésector.

In de eerste week van april stond de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht op het hoogste peil in ons land, met zo'n 905.000 tijdelijk werklozen of bijna 30 procent van alle loontrekkenden uit de privésector. Eind mei waren het er nog 418.000 of 13 procent van alle loontrekkenden.

Chief economist Edward Roosens van het VBO maakte de analyse op basis van het weekgemiddelde, plus de cijfers voor zaterdag. Die laatste zijn vooral relevant in sectoren als handel, horeca of evenementen.

“Moeilijk in luchtvaart en reisbureaus”

Als enkel gekeken wordt naar het aantal werknemers dat in een bepaalde maand minstens één dag werkloos was, liggen de aantallen hoger. In april waren er 1.231.000 tijdelijk werklozen wegens corona-overmacht, in mei 984.000 en in juni nog zo'n 600.000. Maar die aantallen zijn volgens het VBO minder relevant voor de analyse van de economische toestand. Toch is ook hier de trend onmiskenbaar dalend.

De chief economist analyseerde ook hoeveel arbeidsdagen er per sector verloren zijn gegaan door tijdelijke werkloosheid. "Voor de volledige privésector is dit gezakt van 32 procent verloren arbeidsdagen in april, tot 21 procent in mei en 11 procent in juni. Voor de totale economie zakt het percentage verloren arbeidsdagen van 24 procent in april naar 16 procent in mei en 8 procent in juni. We zien vooral een sterk herstel in de bouwsector, de handel en automotive. De situatie blijft heel moeilijk in de luchtvaart, de evenementensector, reisbureaus, horeca, de staal- en basismetaalnijverheid, de textielsector, de diamantnijverheid en de drukkerijen.”

