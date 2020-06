Tijdelijke werkloosheid bijna gehalveerd in mei HAA

11 juni 2020

10u19

Bron: Belga 0 Economie De relance van de tewerkstelling is gestart in alle gewesten en provincies. De tijdelijke werkloosheid is in mei bijna gehalveerd. Dat blijkt uit de meest actuele loongegevens van HR-dienstenverlener SD Worx. Het bedrijf baseert zich op bijna 1 miljoen werknemers in de privésector.

De grootste stijging van de activiteiten doet zich voor bij de meest getroffen regio's en organisaties, zo blijkt. Met name in kmo's met minder dan twintig werknemers groeit de activiteit fors: van 55 procent naar 64 procent gewerkte dagen. Arbeiders maken de grootste terugkeer op de werkvloer: van 49 procent naar 60 procent, al blijven ze wel nog een vijfde onder het normale niveau van gewerkte dagen. In de top 10 van de grootste stijgers zitten sectoren zoals de dienstenchequebedrijven, grote kleinhandelszaken, zelfstandige kleinhandel, warenhuizen, garages, kledingbedrijven, bouwbedrijven, elektriciens en beschutte werkplaatsen.

"De maand mei betekent de eerste echte positieve ommekeer in de tewerkstelling met een stijging van 60 procent naar 67 procent gewerkte dagen", zegt Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx. "Dit is te vooral te danken aan een forse daling (van 43 procent) van de tijdelijke werkloosheid: van 22 procent in april naar 13 procent in mei. Maar we zitten zeker nog niet op het 'normale' niveau van dezelfde periode vorige jaar; er is nog 12 procent te overbruggen."

De relance is volgens SD Worx zichtbaar in alle gewesten en provincies. "Hoewel het percentage gewerkte dagen in Brussel nog steeds het hoogst is (net als vorige maand) en het laagst in Wallonië, zien we een sterke stijging in Wallonië met maar liefst 16 procent, gevolgd door Vlaanderen met 11 procent en Brussel met 9 procent. Alle gewesten liggen nu vrij dicht bij elkaar wat betreft gewerkte dagen: met 68 procent voor Brussel, 67 procent voor Vlaanderen en 65 procent voor Wallonië. Toch zijn er nog regionale verschillen per provincie: de meest getroffen regio's Namen, Luxemburg en Luik in Wallonië en Limburg en West-Vlaanderen in Vlaanderen kennen de grootste stijging", klinkt het.