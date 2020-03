Tijdelijk werklozen krijgen voorschot van 1.450 euro jv

18 maart 2020

12u30

Bron: belga 1614 Economie Omdat er massaal tijdelijke werkloosheid aangevraagd wordt - al minstens voor 400.000 mensen - zal de RVA de tijdelijk werklozen een voorschot van 1.450 euro per maand uitbetalen in afwachting van het correcte bedrag. Dat moet vermijden dat mensen zonder inkomen vallen, zegt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

De RVA wordt overspoeld door aanvragen voor tijdelijke werkloosheid en het zullen er nog meer worden nu er extra maatregelen zijn opgelegd door de regering. Omdat het vaak gaat om bedrijven die nooit eerder in tijdelijke werkloosheid terechtkwamen, moeten nieuwe dossiers aangemaakt worden. Dat vergt tijd.

Om te vermijden dat mensen weken of maanden moeten wachten op hun eerste uitkering, lanceert de regering het voorschot van 1.450 euro per maand. Als de correcte berekening uiteindelijk is gemaakt, zal het tekort bijgepast worden. Voor sommigen zal de berekening wel meteen juist zijn.





"Door iedereen die in het systeem terecht komt, een forfait van 1.450 euro per maand te geven, willen we de koopkracht van de mensen zo veel mogelijk vrijwaren. Mensen moeten hun facturen voor gas, elektriciteit en dergelijke maar ook hun dagelijkse kosten kunnen betalen", zegt Muylle.