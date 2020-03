Tijdelijk werkloos en zin om te werken? Zo pak je het aan

Eerst en vooral: waar kan ik bijklussen?

Globaal is er een terugval van het aantal vacatures, maar gezien de coronacrisis zijn er wel enkele groeisectoren, die dringend nieuwe werkkrachten nodig hebben, zoals bijvoorbeeld de voedingsindustrie, de logistiek, de distributiesector, de zorg. “Daarom hebben wij met VDAB een campagne georganiseerd - #Covid19 - om zeker die sectoren draaiende te houden”, aldus VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel. Op de website van de VDAB kan je al deze vacatures vinden onder de hashtag #covid19 of via deze link. Zo is men onder meer op zoek naar winkelbedienden, tomaten-en of aardbeientelers, medisch onthaalmedewerkers.

Wat schuift dat?

“Werkgevers zijn niet verplicht om op onze site te vermelden wat de verloning is”, aldus VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel. “We moedigen hen daar wel toe aan, maar soms maakt dat ook deel uit van de onderhandeling. Maar bij elke vacature staan contactgegevens, dus tijdelijk en andere werklozen kunnen altijd contact opnemen met de werkgever.”

Wie moet ik op de hoogte brengen als ik tijdelijk bijklus?

Eerst en vooral moet je hierover afspraken maken met de werkgever die jou in tijdelijke werkloosheid geplaatst heeft. Je moet ook contact opnemen met de instelling die jouw uitkering uitbetaalt: de vakbond of voor wie niet gesyndiceerd is: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Dat is noodzakelijk, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald voor de dagen dat je wel werkt. Indien nodig zal de RVA de te veel uitbetaalde uitkeringen terugvorderen.

Je neemt vooraf ook best nog eens contact op met je vakbond of de RVA, om zeker te zijn dat jij in jouw specifieke situatie uiteindelijk niet minder overhoudt dan als je niet zou gaan werken. Verder in dit artikel staat hoe jedat dat zelf kan berekenen.

Vooral voor wie een laag loon en dus een lage uitkering heeft, zal bijverdienen meestal lonen, al informeer je voor de zekerheid best eens bij je vakbond of de RVA.

Verlies ik mijn uitkering als ik elders ga bijklussen?

Je verliest een stukje van je uitkering, maar de winst door te werken is vaak groter. Dat bereken je best eens voor jezelf. Hoe? Eigenlijk moet je elke dag in tijdelijke werkloosheid als een aparte dag zien. Zit je thuis? Dan krijg jevoor die dag een uitkering, van minimum 55,59 euro en maximum 74,14 euro bruto, afhankelijk van hoeveel je verdient. Werk je de dag erna bijvoorbeeld in de fruitpluk, dan krijg je voor die dag een loon van je nieuwe, tijdelijke werkgever en geen uitkering. Werk je de dag erna niet, dan krijg je opnieuw een uitkering. Je verliest dus niet je volledige uitkering, omdat je wat bijklust: je kan perfect een weekje bijklussen, bijvoorbeeld als de kinderen bij je partner zijn, en zo toch je maandelijks budget een duwtje geven. Vooral voor wie een laag loon en dus een lage uitkering heeft, zal bijverdienen meestal lonen. Daarvoor vergelijk je je bruto-uitkering voor een dag met wat je in de andere job kan verdienen.

Opgelet: aan deze regeling kan de komende dagen nog iets veranderen. De Vlaamse regering dringt er bij de federale regering op aan, om het voor tijdelijk werklozen mogelijk te maken om hun uitkering (gedeeltelijk) te cumuleren met wat ze bijverdienen. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) werkt momenteel een regeling uit om werken verder aan te moedigen. Die regeling, die werken normaal gezien alleen interessanter zal maken, komt vrijdag ter goedkeuring op de ministerraad.

Hoeveel krijg ik als tijdelijk werkloze, zonder bij te klussen?

Als tijdelijk werkloze krijg je 70% van je brutoloon, met een maximum dat begrensd is tot 2.754,76 euro (bruto) per maand. Daarbovenop krijgt wie tijdelijk werkloos is ten gevolge van de coronacrisis nog eens een dagelijkse toeslag van 5,63 euro netto per dag, gemiddeld zo’n 150 euro per maand. Van dat totale brutobedrag zal 26,75% bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. In sommige bedrijven past de werkgever nog een stukje bij, daar informeer je je best over.

Opgelet: schrik niet van het bedrag dat je eind deze maand op je rekening krijgt, want dat is mogelijk maar een voorschot. Door de vele aanvragen zullen uitbetalingsinstellingen aan een deel van de mensen eerst een forfait van 1.450 euro bruto betalen: zo'n 1.066,12 euro netto. Dat is het minimum waar iemand die werkloos is door de coronacrisis recht op heeft. Eens de aanvragen door de RVA verwerkt zijn, zal dat bedrag nog gecorrigeerd worden, volgens bovenstaande formule.

Je hebt recht op de Vlaamse premie van 202,68 euro voor gas, elektriciteit en water van zodra je 1 dag tijdelijk werkloos bent, ongeacht of je nadien nog bijklust.

Verlies ik mijn (Vlaamse) premie voor gas, water en elektriciteit als ik bijklus?

Neen. Die premie van 202,68 euro krijg je van zodra je 1 dag op tijdelijke werkloosheid staat, bevestigt bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Dat je de rest van de maand gaat bijklussen, verandert alleen iets aan je uitkering, niet aan de energiepremie.

Zijn er nog andere opties om me nuttig bezig te houden?

Jazeker. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) heeft ervoor gezorgd dat je als tijdelijk werkloze ook vrijwilligerswerk kan doen. Daarvoor kan je een niet-belastbare vergoeding krijgen van 34,71 euro per dag en maximaal 1.388,40 euro per jaar. Daarnaast biedt de VDAB ook een heel pakket aan online cursussen aan, waarmee je deze periode nuttig kan gebruiken om jezelf bij te scholen en bijvoorbeeld een talencursus of een cursus excel kan volgen. Deze cursussen zijn toegankelijk en gratis voor iedereen: werkend of niet-werkend. Naast de klassiekers, zijn er ook opleidingen "voedselveiligheid in de horeca”, “slecht nieuws brengen” en “assertief zijn op de werkvloer”.

Lees ook: Technisch werkloos, weggevallen flexijob: 3 Vlaamse gezinnen maken de rekening: “Eén maand lukt dit, maar twee wordt écht al lastig (+)

Daklozen, asielzoekers, mensen met autisme: voor zij die het al moeilijk hebben, is coronacrisis extra lastig (+)