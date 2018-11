Tijd om stookolietank te vullen: prijs ruwe olie op laagste niveau in zes maanden OLIEVATEN KOSTEN NU ZO'N 62 EURO Johan Van Geyte

10 november 2018

00u00 16 Economie Goed nieuws voor wie zijn stookolietank nog moet vullen. De prijs van de ruwe olie is vrijdag gedaald tot zijn laagste niveau in zes maanden. Hij staat nu al ruim 20% onder zijn vorige piek van begin oktober. Toen werden nog de hoogste prijzen in vier jaar betaald.

Iets meer dan een maand geleden kostte een vat ruwe olie uit de Noordzee nog meer dan 86 dollar. Dat had te maken met de sancties die de VS tegen Iran aankondigde om het land tot meer inschikkelijkheid te bewegen met betrekking tot zijn atoomprogramma. Daar kwam de verdwijning van de kritische journalist Jamal Khashoggi bij. Toen diverse naties de druk daardoor op Saudi-Arabië opvoerden, lieten de bewindvoerders weten dat ze wel eens hard zouden kunnen terugslaan indien ook tegen hen sancties opgelegd zouden worden. Door velen werd dat gezien als het dreigen om de oliekraan dicht te draaien.

Meer aanbod

Vrijdag viel de prijs terug tot zowat 70 dollar (62 euro) per vat. Sinds de piek ebde veel spanning weg. De VS gaf acht landen de toestemming om toch nog olie te kopen in Iran, ook na het ingaan van het Amerikaanse handelsembargo tegen dat land. Het gaat om grote afnemers als China, India, Italië, Griekenland, Japan, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea. President Donald Trump stemde daarmee in omdat hij de olieprijs onder controle wil houden.

Voorts hadden de OPEC-landen hun productie opgevoerd om zelf te kunnen profiteren van de opportuniteit die zou ontstaan na de Amerikaanse sancties tegen Iran. Er werd in dat verband vooral naar Saudi-Arabië en Libië verwezen, hoewel dat eerste land had gezegd niet te zullen inspringen om het weggevallen aanbod van Iran op te vangen.

En ook in de VS gaat de productie omhoog. De Amerikaanse Energy Information Administration verhoogde alvast zijn verwachtingen voor de olieproductie in 2018 en 2019. Bovendien zijn de reserves aan ruwe olie in de VS al zeven weken op rij gestegen tot nu al 431,8 miljoen vaten.

Vertraging

Er is ook sprake van een wereldwijde vertraging van de economische groei. Daardoor zou er minder vraag naar olie zijn dan verwacht. Ten slotte vallen ook de milde temperaturen in het noordelijk halfrond op, waardoor er minder olie nodig is voor verwarmingsdoeleinden. Hoe het verder evolueert, hangt onder meer af van de OPEC. De organisatie van olie-uitvoerende landen komt dit weekend bijeen in Abu Dhabi.

De sterke daling van de prijs van de ruwe olie is trouwens relatief. Begin 2016 zaten we nog met olieprijzen van minder dan 30 dollar per vat. Een kleine wijziging in vraag of aanbod kan meteen grote schommelingen uitlokken. Ook elk geopolitiek incident volstaat voor een reactie in de prijs van de ruwe olie.

Verwarming wordt fractie goedkoper

De verandering van de ruwe olieprijs heeft met enige vertraging ook gevolgen voor het tarief van de prijs van de olieproducten voor de consument. De maximumprijs voor stookolie daalt vandaag alvast een fractie. Voor gasolie diesel (voorheen gasolie verwarming extra) zakt hij met 0,011 euro tot 0,7704 euro bij afname van minder dan 2.000 liter. Voor grotere afnames zakt de maximumprijs 0,0109 euro tot 0,7420 euro.

Voor gasolie verwarming 50S daalt de maximumprijs met 0,0112 euro per liter. Voor bestellingen van hoogstens 2.000 liter bedraagt hij nu 0,7672 euro per liter. Voor grotere bestellingen is dat 0,7387 euro per liter.