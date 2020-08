Tientallen Brantano-werknemers betogen: “Oprichters laten werknemers achter in werkloosheid” SPS

04 augustus 2020

15u32

Bron: Belga 0 Economie Enkele tientallen werknemers van de failliete schoenenketen Brantano hebben vandaag actiegevoerd voor de winkel in Champion, in de provincie Namen. Ze vinden dat ze slachtoffer zijn van de FNG-groep en eisen gerechtigheid.

"Het personeel komt zijn woede tonen over het slechte bestuur van de FNG-groep", aldus Myriam Djegham van de christelijke vakbond CNE. Ze klaagt dat de oprichters het schip hebben verlaten en de werknemers achterlaten in werkloosheid, op kosten van de samenleving. "Dat is onaanvaardbaar.”

De vakbonden willen nog andere acties voeren om aandacht te vestigen op hun zaak. Als zou blijken dat er geld verduisterd werd, sluit Djegham niet uit dat de werknemers zich burgerlijke partij stellen en schadevergoedingen eisen.

Nu de rekeningen van FNG geblokkeerd zijn, is de betaling van werknemers niet meer gegarandeerd. Het personeel van de zowat 100 winkels heeft alvast beslist om tot nader order niet meer aan de slag te gaan. In totaal zijn circa 1.400 banen bedreigd.

Lees ook:

Brantano na 67 jaar mee kopje onder: “De Ikea van de schoenen worden, dat was de ambitie” (+)

Spontane staking bij Brantano: “KV Mechelen gekocht met geld dat voor ons bestemd was”