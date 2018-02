Tiener (18) stak al zijn spaargeld 3 jaar geleden in cryptomunt en is nu miljonair. Met app toont hij hoe je in zijn voetstappen kan treden Koen Van De Sype

07 februari 2018

07u28

Bron: Business Insider 0 Economie Zijn verhaal leest als dat van de ‘Wolf of Wall Street’, maar dan met cryptomunten. Een tiener uit de Amerikaanse staat Ohio besloot op zijn 15de om zich op de cryptomarkt te gooien en dat legde hem geen windeieren. Drie jaar later is Eddy Zillan (18) cryptomiljonair en hij lanceert nu een speciale app waarmee hij iedereen wil coachen die zijn voorbeeld wil volgen.

Het was met 100 dollar dat Zillan zijn eerste voorzichtige stappen zette in de cryptowereld. Hij opende een account op handelsplatformen Coinbase en Kraken en kocht zijn eerste cryptomunten aan. Toegegeven, hij was zelf een beetje sceptisch. Want het was een heel nieuwe markt en er waren maar weinig geloofwaardige bronnen die advies gaven over hoe je dat het beste aanpakte.

Return

Maar toen hij enkele uren na zijn allereerste investering op zijn account keek, zag hij dat hij al 10 dollar had verdiend. Zillan kon zijn ogen niet geloven. “Ik dacht: wow, ik heb 10 procent return in een dag tijd. Dat is ongelofelijk”, vertelt hij aan Business Insider. (lees hieronder verder)

De volgende dag stak hij nog eens 1.000 dollar extra in zijn cryptoportefeuille, de week daarop 5.000 dollar en de week dáárop 6.000 dollar. En daarmee zat al zijn spaargeld in de cryptomarkt: omgerekend zo’n 9.800 euro. Dat geld had hij verdiend met het geven van tennisles en gekregen bij feestelijke gelegenheden zoals zijn verjaardag en bar mitzvah. “Ik riskeerde alles wat ik had.”

Scepticisme

Hoewel zijn ouders – zelf succesvolle zakenmensen – gemengde gevoelens hadden bij zijn interesse in digitale munten, verdampte zijn eigen scepticisme met de dag. In enkele maanden tijd ging zijn return door het dak. Hoe meer winst de middelbareschoolleerling maakte, hoe meer hij begon te lezen over cryptomunten. Soms spendeerde hij uren per dag op online forums waar hij met andere investeerders praatte. Daardoor werd ook zijn interesse gewekt in altmunten en ging hij speculeren. (lees hieronder verder)

Na een jaar had Zillan zo’n 350.000 dollar verdiend. Drie jaar later heeft hij de kaap van het miljoen gerond. En hoewel hij toegeeft dat zijn succes deels te danken is aan een goede timing, is hij er zeker van dat het ook aan verstandig investeren ligt en dat er meer voor nodig is dan gewoon een account aan te maken op Coinbase. Die kennis wil hij nu delen met anderen.

Deze week lanceert zijn bedrijf Cryptocurrency Financial een app, waarmee hij investeringsadvies wil geven aan anderen die zich in cryptomunten willen verdiepen. Coinalert.ly biedt een mix van tips om cryptomunten te verhandelen, interessante bronnen, uitleg en nieuws. Volgens Zillan dicht hij daarmee een gat in de cryptomarkt. Want tot nu toe moesten geïnteresseerden in cryptomunten vooral terecht op platformen als Reddit om de markt en munten te bespreken. (lees hieronder verder)

Hij onderscheidt zich naar eigen zeggen van andere consultants in cryptomunten doordat hij geen trucs en manipulatie gebruikt om van zijn cliënten te profiteren. Hij beweert dat zijn enige doel is om mensen iets bij te leren. “Mijn hoofddoel is niet om geld te verdienen, maar de cryptogemeenschap groter maken. Ik wil dat cryptomunten de toekomst worden”, verklaart hij.

Imago

Iets wat niet helemaal lijkt te stroken met het imago dat hij online cultiveert. Want zowel op zijn website als zijn Instagrampagina ligt de klemtoon op de ‘hoe word je snel rijk’-mantra die zo typisch is voor de cryptogemeenschap. Hij noemt zichzelf cryptomiljonair en showt zijn rijkelijke levensstijl met dure wagens en tropische bestemmingen. (lees hieronder verder)

Op een van de foto’s staat hij breed grijnzend naast een schilderij van zichzelf als Jordan Belfort, de ‘Wolf of Wall Street’. ‘The wolf of Crypto Street’, staat er bij te lezen. Of hij zichzelf ziet zoals de liederlijke oplichter die zich op Wall Street schuldig maakte aan beursfraude en witwassen? “Dat is marketing. Zulke beelden trekken veel meer de aandacht dan om het even welke slogan. Het ziet er inderdaad flashy uit, maar wat wij doen is heel anders dan wat Belfort deed.”