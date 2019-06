Tien dagen lang gratis pintje voor alle passagiers Zaventem BHL

28 juni 2019

11u04 50 Economie AB InBev gaat vanaf vandaag tot en met eind volgende week alle reizigers die op Brussels Airport aankomen, trakteren op een Stella. De actie past in een nieuwe campagne waarbij de brouwerij haar Belgische identiteit wil versterken en ons land omdoopt tot ‘Home of Beer’.

Carlos Brito, de Braziliaanse CEO van AB InBev, kwam deze ochtend naar de luchthaven van Zaventem om te benadrukken dat ons land het hart blijft van zijn brouwerij, die intussen actief is in ruim vijftig landen en bier aan de man brengt in meer dan honderd landen. Onder de noemer ‘Home of Beer’ lanceert AB InBev enkele initiatieven om de biercultuur in ons land te versterken. De opvallendste is een gratis Stella Artois met glas voor alle reizigers die in de eerste week van juli op Brussels Airport arriveren. Medewerkers van de brouwerij zullen de pintjes aan de bagageband uitdelen aan de reizigers.

“Vanaf het moment dat passagiers in België aankomen, willen we dat ze de unieke smaak van een echt Belgisch printje proeven: een Stella Artois geserveerd in een perfect glas”, zegt Arnaud Hanset, marketingdirecteur bij AB InBev. “We verwelkomen onze landgenoten terug thuis en laten andere wereldburgers ons iconische bier proeven.”